rTMS助學霸高中生擺脫憂鬱 錄取頂尖名校

▲楊鈞百醫師說明，林同學接受重複經顱磁刺激（rTMS）治療後，情緒調節能力獲得顯著改善。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

林姓高三男學生，受亞斯伯格症與重度憂鬱症困擾，雖在特定學術領域展現過人天賦，卻因課業壓力，加上與同儕關係緊張，情緒崩潰，甚至有輕生念頭，影響學業，接受光田醫院神經醫學部部長楊鈞百建議，透過自費的重複經顱磁刺激（rTMS）治療，顯著改善情緒調節能力，重拾課業，並順利錄取多所頂尖名校。

林同學家住高雄，因奶奶長期在楊鈞門診治療，決定帶他從高雄北上，前往光田醫院治療。

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非侵入性「經顱磁刺激」 助大腦活化重開機

楊鈞百指出，重度憂鬱症常伴隨大腦情緒調節區域的功能失調，這種生理層面的失衡，單靠意志力往往難以突破。針對傳統藥物治療效果不佳，或無法耐受藥物產生之嗜睡、反應遲鈍等副作用的患者，目前已有非侵入性的重複經顱磁刺激（rTMS）治療選擇。

此治療透過高頻磁場感應產生微電流，直接作用於負責調節情緒的神經元，使大腦能在保持清醒的狀態下，逐步修復失衡的神經網絡。

為了讓治療效果加乘，楊鈞百結合了神經修復營養支持，透過特定神經胜肽複合胺基酸的輔助，為大腦提供必要的修復養分，與rTMS產生相輔相成的作用，進一步強化腦部的抗壓韌性。此外，楊鈞百也建議重度憂鬱症患者在日常保健可額外補充高純度EPA魚油，輔助減輕腦部發炎反應、穩定情緒。

林同學在經過16次療程後，情緒與抗壓性出現了轉折性的進步，從最初因焦慮而恐懼考試，轉變為能穩定地面對各大學面試挑戰，順利錄取多所頂尖名校。

楊鈞百強調，重度憂鬱是生理與心理交織的結果，除了專業醫療的介入，更需建立長期的心理防護網，面對身陷情緒困境的親友，以「理解」取代「要求」是支持患者康復的關鍵基石，若發現親友持續出現負面念頭或動力喪失，應及早尋求專業評估，並配合規律運動與充足光照，內外兼修，才是維持情緒穩定的關鍵。

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