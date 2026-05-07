胃食道逆流夜夜難眠 「內視鏡燒灼術」助好眠

▲廖姓男子因「賁門鬆弛」長期受胃食道逆流困擾（左），接受「抗逆流黏膜燒灼術」後讓賁門重新縮緊（右）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲許鈺銓醫師指出，「抗逆流黏膜燒灼術」可解決「賁門鬆弛」的問題，是藥物與傳統外科手術間的微創治療選項。（記者陳建志攝）

60歲廖姓男子受胃食道逆流困擾10多年，雖服用制酸藥物，但效果有限，只要一停藥就復發，尤其只要太晚吃東西，晚上就完全無法平躺睡覺。日前就醫發現是「頑固型胃食道逆流」，在醫師評估建議下，接受自費的「抗逆流黏膜燒灼術（ARMA）」，讓鬆弛的賁門重新縮緊，術後追蹤顯示症狀明顯改善，多年的困擾終於解決。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，患者屬於典型的「頑固型胃食道逆流」，此類病患即使長期依賴藥物，也僅能中和胃酸、減輕灼熱感，無法解決「賁門鬆弛」的物理性問題。

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賁門是胃與食道的守門員，正常狀況下應緊緊關閉，但當它像鬆掉的橡皮筋無法束緊時，胃酸與未消化食物就會倒流灼傷食道，這也是病患多年服藥症狀仍反覆的主因。

許鈺銓指出，對於不想終身服藥或藥物療效不佳的患者，自費的「抗逆流黏膜燒灼術」可作為藥物與傳統外科手術間的微創治療選項之一。

醫師透過胃鏡進入賁門處，利用氬氣電燒進行環形燒灼。這個過程就像幫鬆掉的橡皮筋重新縮緊，讓鬆弛的組織在癒合時變得更緊實，恢復守門員功能，從源頭阻斷逆流發生。

術前不須清腸 無體表傷口復原快

許鈺銓表示，該術式的前置準備與無痛胃鏡相同、不須清腸，在靜脈麻醉下約30到60分鐘即可完成。患者術後在醫院觀察1天後就順利出院，從流質飲食開始嘗試，約1週後就恢復正常生活，原本依賴多年的胃藥也得以逐步減量。

許鈺銓提醒，「抗逆流黏膜燒灼術」雖具備微創、無體表傷口、復原快等優勢，但並非每位患者都需要。民眾若長期服用制酸劑仍無法改善症狀、擔心藥物副作用，或是不希望終身服藥，應與專業肝膽腸胃科醫師詳細討論。術後並需維持良好的生活與飲食習慣，並進行體重管理，才能守護胃部健康。

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