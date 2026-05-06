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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

下肢潰瘍險截肢 「高壓氧療法」助癒合

2026/05/06 05:30

▲透過在高壓氧艙內物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，加快恢復速度。（奇美醫院提供）

▲透過在高壓氧艙內物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，加快恢復速度。（奇美醫院提供）

記者王捷／台南報導

69歲李姓男子與70歲林姓婦人因嚴重感染就醫，甚至傷口已經佈滿黃色腐肉，經清創及輔助治療後順利癒合，奇美醫院整合跨團隊，利用高壓氧加壓免除下肢潰瘍病患的截肢風險。

增加組織含氧量 加速傷口復原

​李男患有糖尿病及心血管疾病，因下肢腫脹、行走疼痛及瀰漫性潰瘍就醫，檢查發現他的左腳踝嚴重腫脹伴隨滲液，細菌培養為金黃色葡萄球菌感染，併發蜂窩性組織炎，面臨截肢風險。高壓氧科主任牛柯琪整合抗生素、每日換藥及控糖，同步安排高壓氧。病患兩週內消腫，完成約30次治療後傷口完全癒合，成功保下肢。

▲林姓婦人的傷口嚴重，上面還佈滿黃色腐肉。（奇美醫院提供）

▲林姓婦人的傷口嚴重，上面還佈滿黃色腐肉。（奇美醫院提供）

​林婦則有高血壓與糖尿病史，右下肢常發生靜脈性潰瘍，今年3月初就診時，右足背傷口惡化，表面覆蓋一層厚黃腐肉。高壓氧科暨整形外科醫師葉敬淳清理傷口、控制感染，並輔以高壓氧，治療3天後控制住腐肉，長出肉芽組織，1個月後傷口順利痊癒未復發。

牛柯琪解釋，高壓氧是透過在高壓氧艙內物理加壓，讓氧氣溶解在血漿中的濃度提升數倍，增加組織含氧量、減輕腫脹、促進新生血管形成與抑制細菌生長4大效用，純氧能為神經修復提供能量，讓停滯的傷口創造有利條件，對壓砸傷或神經受損造成的慢性傷口，具良好輔助效果。

​傷口中心主任林祐丞強調，民眾常自行抹藥，易忽略傷口警訊，若反覆感染或滲液增加，應及早接受專業評估，多數困難傷口經早期診斷、多管齊下治療，高壓氧治療是自費項目，一次治療的市場價約2000元。

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