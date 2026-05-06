登山摔倒傷脊髓 「智慧賦能」找回行動力

▲高先生與太太感謝林紘毅醫師（左2）與物理治療師劉漢平，期待能持續復健，再次挑戰百岳。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

64歲的高先生去年底登山摔倒墜落，造成頸椎脊髓損傷，直升機緊急送醫搶救，完成頸椎減壓與內固定手術，術後接受多項高科技設備輔助復健，逐步提升肌力、平衡與步行能力，經過約3個月密集訓練，從能夠自己坐到站起來，拿助行器走路、上廁所，以及放手行走和上下樓梯，他希望持續進步，再次挑戰百岳。

高先生術後為為進一步復原，轉診至中山醫學大學附設醫院復健治療，復健科醫師林紘毅會診與完整評估，轉介至智慧賦能中心神經重塑賦能，接受進階的加速復健訓練，物理治療師劉漢平則依據其神經受損程度與恢復潛力，量身設計個別化訓練計畫，期望在復原黃金期中最大化功能回復。

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▲高先生不用輔具或依靠旁人，能自己行走。（記者蔡淑媛翻攝）

把握黃金復原期 科技輔助加速復健

高先生接受超磁刺激治療儀、坐到站深蹲椅、全步態末梢感測機器人，以及氣壓式懸吊跑步機等，透過科技輔助結合專業指導，進行動作誘發、強化動作控制與整體耐力、並建立及加強正確動作，持續訓練，達到重新掌握生活的能力。

高先生達到首期目標能夠自己坐到站起來，拿助行器走路、上廁所，接著完成上下階梯練習，行動能力明顯改善，朝重返山林的目標邁進。

▲物理治療師劉漢平指導高先生透過氣壓式懸吊跑步機輔助，逐步恢復肌力、平衡與步行能力。（記者蔡淑媛翻攝）

中山附醫智慧賦能中心主任林志峰指出，急性神經損傷的治療關鍵在於把握黃金復原期，透過結合智慧醫療科技與跨專業團隊加速復健，能顯著提升治療成效。

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