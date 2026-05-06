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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌非5年過關就安全 醫界倡2年1篩 可降4成死亡率

2026/05/06 05:30

▲乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，醫界推「2年1篩」、早期診斷與輔助治療，可降低約40%死亡率與30%復發風險:；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，醫界推「2年1篩」、早期診斷與輔助治療，可降低約40%死亡率與30%復發風險:；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣乳癌發生率居首，篩檢率卻僅約4成，不少病友誤以為「撐過5年就沒事」，或「沒有淋巴轉移就安全」；醫師提醒，乳癌非撐過5年就安全，復發風險可長達20年。醫界推「2年1篩」、早期診斷與輔助治療，可降低約40%死亡率與30%復發風險，呼籲女性定期檢查、積極治療。

荷爾蒙陽性乳癌 復發風險達20年

乳癌長年高居台灣女性癌症發生率第1名，醫界強調，乳癌並非「5年過關就安全」。政府與醫界正積極推動乳癌防治策略，衛福部長石崇良表示，自己曾有親近長輩因乳癌發現過晚而留下遺憾，更堅定推動防治決心。他指出，抗癌需要全民共同努力，從政府、醫界到病友，每個人都是「抗癌國家隊」的一員。

在預防方面，國健署長沈靜芬指出，去年乳癌篩檢已突破100萬人次，但整體篩檢率僅約4成，仍有超過3成女性一生未曾篩檢。目前公費乳房攝影已擴大至40至74歲女性，每2年1次，研究顯示可降低約40%死亡風險，呼籲符合資格女性應積極接受檢查。

除了篩檢，治療觀念也逐漸翻轉。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，不少病友誤以為「撐過5年就沒事」，或「沒有淋巴轉移就安全」，其實並不正確。他指出，以約占7成的荷爾蒙陽性乳癌為例，只要腫瘤大於2公分、Ki-67≥20%，或小於40歲，即屬高復發風險族群，且復發風險可長達20年。

因此醫學會提出「PINK HOPE拼3好球」倡議，第一是「2年1篩」，可降低41%死亡率；第二是「及早診斷」，早期乳癌存活率已逾9成；第三是「積極輔助治療」，高風險族群可再降低約30%復發機率。

乳癌防治 需篩檢、治療雙軌並進

健保署長陳亮妤表示，台灣已逐步接軌國際，將多項乳癌新藥納入給付，讓病友從篩檢到治療都能獲得支持，未來也會持續評估新療法，提升治療可近性。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳也以自身第7年復發經驗提醒，早期乳癌並不等於安全，應與醫師討論最新治療方式，不放棄任何降低復發的機會。她呼籲，乳癌防治需「篩檢、治療」雙軌並進，唯有早期發現、積極治療與長期追蹤，才能真正降低死亡率。

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