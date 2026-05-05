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27歲女酒糟臉 藥物＋雷射解除困擾

2026/05/05 05:30
27歲女酒糟臉 藥物＋雷射解除困擾

▲黃昭瑜主任（左）和蔡宗甫醫師（右）提醒，酒糟為慢性且多因性的皮膚疾病，治療關鍵在於整體評估與個別化治療策略，而非單一療法就可解決。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

27歲簡小姐臉部有酒糟膚質，對保養品與化妝品較為敏感，稍一不適就會臉部泛紅持續數日，膚況較差時，洗澡或運動後臉上更會出現紅疹，伴隨刺癢與灼熱感，但因工作需求要經常上妝，常遇到脫妝、不服貼及卡粉等問題，讓她在職場上備感壓力，前往皮膚科就診後，透過藥物與適當的日常保養，並配合自費的雷射療程後，膚況終於獲得改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師蔡宗甫表示，酒糟（玫瑰斑）對患者而言是十分困擾且反覆的疾病，臨床上可透過膚況評估、誘發因子分析及蠕形蟎蟲檢測等方式，與患者共同擬定分階段的治療策略。初期以藥物控制發炎反應，並著重皮膚屏障修復以穩定膚況；中後期則可搭配血管雷射治療，針對微血管擴張進行處理，以降低臉部泛紅與血管反應性。

皮膚科主任黃昭瑜指出，治療關鍵在於整體評估與個別化治療策略，而非單一療法就可解決。正確診斷與藥物控制是治療的基石；隨著血管雷射技術進步，醫師得以更精準的針對微血管擴張進行治療，是處理酒糟重要的輔助工具之一。

需整體評估 個別化治療

此外，適當運用長脈衝雷射，除可改善臉部泛紅外，亦有助於刺激膠原蛋白新生，進一步改善痘疤質地與整體膚質。臨床上，面對不同酒糟患者，需同時考量發炎反應、皮膚屏障功能及生活型態等多重因素，方能達到穩定且長期的控制效果。

蔡宗甫提醒，民眾若臉部反覆出現泛紅、刺癢、灼熱等膚況不穩定的情形，可能是皮膚發出的警訊。此時應避免頻繁更換或嘗試過多產品，以免造成進一步刺激與受損。日常保養建議以「簡化、溫和、低刺激」為原則，並盡量避開已知誘發因子，必要時尋求皮膚專科醫師協助。

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