自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

9歲童大峽谷型漏斗胸 運動喘又累

2026/05/05 05:30
9歲童大峽谷型漏斗胸 運動喘又累

▲謝義山醫師提醒家長，若孩子出現外觀凹陷、體力落後、長期駝背等徵兆，應及早尋求胸腔外科評估。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

9歲童大峽谷型漏斗胸 運動喘又累

▲國小生「大峽谷型」漏斗胸，醫師謝義山在胸腔鏡精準輔助下執行微創手術。（中醫大新竹附醫提供）

9歲國小生每次運動後就很喘很累，家長發現小朋友的胸部呈現凹陷狀態，經電腦斷層檢查診斷為「大峽谷型」漏斗胸，經由健保給付，在胸腔鏡精準輔助下執行微創手術，手術時間約2個小時，3天後出院，目前回診追蹤。

胸腔鏡微創手術 3天後出院

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山指出，漏斗胸是常見的胸廓發育異常之一，約每300名孩童中就有1人發生，嚴重程度不一。部分孩童僅外觀輕微凹陷，但也有患者胸骨明顯內陷，甚至壓迫心臟與肺臟功能，影響生理與心理發展。

謝義山表示，臨床上評估漏斗胸嚴重程度，會透過影像檢查計算「黑氏指數」，即胸腔橫向寬度除以前後徑距離。一般正常值約為2.5以下，若大於3即屬中度以上異常。曾有患者黑氏指數高達4以上，胸骨明顯內陷，幾乎貼近脊椎，形成俗稱「大峽谷型」漏斗胸，前胸幾乎貼近後背，壓迫程度嚴重。

漏斗胸成因目前仍未完全明朗，可能與基因遺傳及發育過程相關，臨床觀察發現，多數孩童合併駝背姿勢，使胸骨更易內陷。

漏斗胸不僅影響美觀與心理自信，更可能造成生理壓迫。當胸骨凹陷壓迫心臟時，可能出現二尖瓣脫垂、瓣膜逆流與心律不整。此外，胸廓結構異常也會影響呼吸肌運作，使肺功能較差，患者常出現活動力下降、運動易喘等症狀。

謝義山強調，目前主流治療方式為微創支架矯正手術，透過左右側胸約3至4公分小切口，在胸腔鏡輔助下置入專用金屬支架，將內陷胸骨頂起固定，手術時間約1至2小時。

胸骨凹陷壓迫心臟 應及早就醫

謝義山提醒家長，若孩子出現外觀凹陷，胸口中央明顯下陷，或併發兩側肋骨外翻；運動耐力明顯不如同齡孩童，時常抱怨胸悶或易喘；長期駝背，習慣性肩膀內縮、姿勢歪斜，且合併胸口發育不對稱。應及早尋求胸腔外科評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中