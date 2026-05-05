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滑世代遠離「惡視力」 中醫調理+調整習慣「護眼」

2026/05/05 05:30
滑世代遠離「惡視力」 中醫調理+調整習慣「護眼」

▲中醫強調「藥食同源」，中醫師朱世盟建議透過枸杞、菊花、決明子等食療茶飲，從日常生活中調理體質、養護視力。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

滑世代遠離「惡視力」 中醫調理+調整習慣「護眼」

▲朱世盟醫師示範透過刺激攢竹、睛明等穴位，促進眼周氣血循環、舒緩視疲勞。（安南醫院提供）

隨著智慧型手機與電腦普及，長時間使用3C產品已成常態，用眼過度問題日益嚴重。台南市立安南醫院中醫部指出，近年門診因眼睛疲勞、乾澀不適就診人數明顯增加，除上班族與學生外，乾眼症、飛蚊症亦呈年輕化趨勢，甚至與黃斑部病變、青光眼及白內障等眼疾提早發生相關，視力健康面臨挑戰。

安南醫院中醫部長朱世盟醫師表示，中醫認為「眼為肝之竅」，眼睛健康與氣血運行及臟腑功能密切相關，長時間用眼、作息不規律與壓力累積，易導致氣血失衡，影響視力與眼睛舒適度，護眼應從體質與生活習慣整體調理著手。

日常保養 可沖泡枸杞、菊花、決明子

在日常保健，中醫強調「藥食同源」，朱世盟建議透過食療與茶飲由內而外調養，如枸杞可每日取約15至20粒以溫水沖泡，或加入湯品、粥品中食用；菊花可取5至10朵沖泡成茶，有助清肝明目；決明子可炒香後沖泡飲用，適合長時間用眼族群作為日常保養選擇。另可從攢竹穴、睛明穴、太陽穴等穴位按摩，促進眼周循環；依個人體質辨證搭配針灸施治，也可輔助改善不適。

朱世盟認為，面對視力問題普遍化，醫療應從治療走向預防，民眾須有正確用眼觀念，從生活中落實護眼、延緩視力退化。如遵循「20-20-20」原則：每使用3C產品20分鐘，遠眺20呎（約6.1公尺）外物體20秒，及規律作息，皆有助維持視力健康。臨床觀察顯示經由針灸、食療及生活型態調整，不少患者在眼睛乾澀與疲勞等症狀獲得改善。

安南醫院院長林聖哲強調，「護眼不是等到看不見才開始」，當眼睛出現乾澀、疲勞等警訊時，即是身體提醒該好好照顧自己了，經由中醫整體調理與生活習慣調整，才能讓視力健康走得更長遠。

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