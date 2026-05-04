阿嬤上腹悶脹、畏寒 超音波揪感染性肝囊腫

▲超音波顯示，左肝第4葉有一個約3公分大的肝臟囊腫（紅箭頭），確定為感染性肝囊腫；電腦斷層顯示，肝臟右葉有1顆約12公分大的單純性肝囊腫（黃箭頭）。（照片提供／吳明駿）

文／吳明駿

1名75歲女性，過去有高血壓與肝囊腫（8年前大小為6公分）的病史，這次因為上腹悶脹、嘔吐、及畏寒3日前來就醫；診間量到體溫38.5度，身體檢查發現上腹按壓痛，抽血發現發炎指數及白血球顯著上升。

基本的感染症調查，包括胸部X光和尿液檢驗，都在正常範圍，患者也沒有感染A流或新冠肺炎，因上腹悶脹，做了超音波檢查和斷層掃描（如圖），發現肝臟右葉有1顆約12公分大的單純性肝囊腫，但左肝第4葉有1個約3公分大的肝臟囊腫，內有細胞殘骸且有按壓痛明顯，確定診斷為感染性肝囊腫。

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良性病灶 可考慮引流或手術

安排住院引流感染性肝囊腫，抽出的液體培養報告為「陰溝腸桿菌」，患者繼續接受注射加口服抗生素治療21天，病情穩定後出院；並於1個月後，針對肝臟右葉單純性肝囊腫進行「肝囊腫去頂術」，術後恢復良好且定期追蹤。

目前醫學界尚未完全清楚肝囊腫是如何產生，胚胎發育時肝內膽管發育異常，目前被認為是可能原因之一；肝囊腫是良性病灶，不需要也沒有藥物治療，絕大多數的情況下，不會造成任何症狀，除非越來越大、感染、破裂或出血，才需要以引流或手術處理。

造成感染性肝囊腫的細菌，多為腸內菌或膽道菌，治療方式為投予廣效抗生素3到4週，在治療好感染後，有時要考慮是否有膽管擴張，或排除潛在腫瘤的可能性；有症狀肝囊腫的鑑別診斷，包括急性膽囊炎、胰臟炎、胃出血、肝膿瘍、或肺炎，「肝囊腫去頂術」是針對有症狀的肝囊腫，將囊腫內襯細胞以腹腔鏡手術方式破壞，比引流效果更好，且有較低的復發率。

如有肝臟囊腫病史，務必定期追蹤，因為有症狀的肝囊腫是需要治療的，產生感染更是急症，千萬不可大意輕忽；曾接受過肝囊腫手術或引流的患者，也要定期追蹤，畢竟治療後仍有復發的可能性，不可不慎。

（作者為衛福部台中醫院肝膽腸胃科主治醫師）

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