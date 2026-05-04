血壓忽高忽低、腹瀉固定急診 典型自律神經失調

▲血壓不穩、常常腹瀉，要注意是否自律神經失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱伯恩

▲按壓印堂、內關、神門穴，有助調整自律神經系統功能。（照片提供／邱伯恩）

●案例1：58歲黃小姐，近3個月來，血壓常會衝到160/95mmHg。吃降血壓藥後，血壓下降，但隔天又飆上去，經多項檢查後，仍找不到原因。這次回診量血壓前，她坐著不停滑手機回訊息，肩頸拉得像纜繩一樣緊，量到157/98；我們建議她安靜坐3分鐘，手機放一邊，專注呼吸，再量1次降回118/86。

●案例2：38歲陳先生經常因腹痛與急性腸炎腹瀉，每週固定急診報到。每次來都痛到彎著腰，臉色蒼白，但抽血、胃鏡、電腦斷層等檢查卻找不到高風險的器質性問題。過了好幾個月，他突然不再出現。再遇到時，問他：「最近都沒來，是胃好了嗎？」他苦笑：「沒有……，只是我老婆與孩子最近移居加拿大了…」

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壓力解除後 症狀迅速好轉

門診經常接到類似的案例，壓力導致病人焦慮和胃潰瘍。做過所有檢查，卻找不到足以解釋症狀的原因，在壓力解除後，症狀迅速好轉；壓力回來，病又重來。此為典型自律神經失調。

針灸改善疼痛、噁心反胃

臨床上針灸刺激特定穴位會影響神經通路，有助於調整自律神經系統功能，甚至達到影響體溫、血壓、心率和肌肉等，並且對於改善疼痛、噁心反胃感與神經發炎的症狀都有特定療效。

自行按3穴位緩解不適

◎民眾可自行按壓3穴位，緩解不適

●印堂穴：位於臉部，在兩眉內側中點的位置。

●內關穴：位於手腕雙側肌腱之間，距離腕橫紋約5公分。

●神門穴：位於手腕處骨性隆起的區域，沿著小指連線向上摸索肌腱旁邊小凹陷處。

按壓力度由輕到重逐漸增加，可以有節奏地向下按壓，並逐漸增加力道，每次約5-10分鐘即可。

治療自律神經失調，患者需調整需生活型態。運動是最簡單的方式；飲食方面以均衡、清淡的食物為主，適度搭配Omega-3不飽和脂肪酸，都有助於改善自律神經失調。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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