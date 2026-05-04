自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

血壓忽高忽低、腹瀉固定急診 典型自律神經失調

2026/05/04 05:30
血壓忽高忽低、腹瀉固定急診 典型自律神經失調

▲血壓不穩、常常腹瀉，要注意是否自律神經失調；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱伯恩

血壓忽高忽低、腹瀉固定急診 典型自律神經失調

▲按壓印堂、內關、神門穴，有助調整自律神經系統功能。（照片提供／邱伯恩）

●案例1：58歲黃小姐，近3個月來，血壓常會衝到160/95mmHg。吃降血壓藥後，血壓下降，但隔天又飆上去，經多項檢查後，仍找不到原因。這次回診量血壓前，她坐著不停滑手機回訊息，肩頸拉得像纜繩一樣緊，量到157/98；我們建議她安靜坐3分鐘，手機放一邊，專注呼吸，再量1次降回118/86。

●案例2：38歲陳先生經常因腹痛與急性腸炎腹瀉，每週固定急診報到。每次來都痛到彎著腰，臉色蒼白，但抽血、胃鏡、電腦斷層等檢查卻找不到高風險的器質性問題。過了好幾個月，他突然不再出現。再遇到時，問他：「最近都沒來，是胃好了嗎？」他苦笑：「沒有……，只是我老婆與孩子最近移居加拿大了…」

壓力解除後 症狀迅速好轉

門診經常接到類似的案例，壓力導致病人焦慮和胃潰瘍。做過所有檢查，卻找不到足以解釋症狀的原因，在壓力解除後，症狀迅速好轉；壓力回來，病又重來。此為典型自律神經失調。

針灸改善疼痛、噁心反胃

臨床上針灸刺激特定穴位會影響神經通路，有助於調整自律神經系統功能，甚至達到影響體溫、血壓、心率和肌肉等，並且對於改善疼痛、噁心反胃感與神經發炎的症狀都有特定療效。

自行按3穴位緩解不適

◎民眾可自行按壓3穴位，緩解不適

●印堂穴：位於臉部，在兩眉內側中點的位置。

●內關穴：位於手腕雙側肌腱之間，距離腕橫紋約5公分。

●神門穴：位於手腕處骨性隆起的區域，沿著小指連線向上摸索肌腱旁邊小凹陷處。

按壓力度由輕到重逐漸增加，可以有節奏地向下按壓，並逐漸增加力道，每次約5-10分鐘即可。

治療自律神經失調，患者需調整需生活型態。運動是最簡單的方式；飲食方面以均衡、清淡的食物為主，適度搭配Omega-3不飽和脂肪酸，都有助於改善自律神經失調。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中