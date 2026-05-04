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居家落實「三不」 有效封阻鼠患

2026/05/04 05:30
居家落實「三不」 有效封阻鼠患

▲防堵鼠患最好的方式是封阻老鼠可能出入的路徑，用藥是最後手段；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者楊媛婷、侯家瑜／台北報導

台北市爆發嚴重鼠患，甚至部分民眾的住家被老鼠入侵變「米奇妙妙屋」，雙北各傳出1例漢他病毒症候群病例，繼1月台北市出現死亡個案後，3月新北市再通報1例，防治鼠害團體表示，1樓與地下室常見的老鼠為溝鼠，會入侵到2樓以上環境的為亞洲家鼠，帶原漢他病毒都有15%以上，居家環境最好的方式就是徹底封阻。

家鼠漢他病毒帶原率逾15％

過去曾在疾管署服務、投入用生態方式防治鼠害長達14年的丞一實業有限公司負責人蘇信維表示，都市常見的老鼠為溝鼠、亞洲家鼠，溝鼠通常出現在一樓或地下室，亞洲家鼠則是會沿管線入侵到2樓以上的住家，入侵後則會改為水平移動，很多民眾聽到天花板傳來蹦蹦跳跳的聲音，就是亞洲家鼠活動跡象之一，溝鼠的漢他病毒帶原率約30%，亞洲家鼠的漢他病毒帶原率則是15%到20%。

蘇信維指出，若環境都已打掃、清理，但仍有老鼠出沒，尤其若一樓跟地下室仍出現老鼠，代表這些地區已經成為老鼠繁殖或居住地點，必須徹底堵好所有可能老鼠出入的縫隙。

蘇信維表示，很多民眾反映紗窗被老鼠咬破，建議民眾一定要換不銹鋼紗網，但因不銹鋼紗網硬度有限也較細，只能達到初步效果，若要徹底防堵，可再覆上網目大小0.6公分X0.6公分的不銹鋼網，主要是還有一種常見的家鼠為家鼷鼠，該種老鼠成體大小約15到20公克、約成年女性大拇指大小，因此若網目選擇1公分X1公分大小的不銹鋼紗網，仍難阻擋家鼷鼠幼鼠竄入。

關於家鼠的漢他病毒保毒性部分，農業部獸醫所所長鄧明中說明，以老鼠的壽命最長2年推估，保毒性推估可能是終身帶原，漢他病毒主要會在家鼠身上帶原，對犬貓不會有影響。

不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」「三不」原則是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以市售漂白水1:9稀釋後（即1份市售漂白水加9份清水稀釋）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用5分鐘，再行清理。

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