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皮膚有「日曬門檻」 當心曬過頭冒紅疹

2026/05/03 05:30
皮膚有「日曬門檻」 當心曬過頭冒紅疹

▲患者的手部出現紅疹。（照片提供／胡怡萱）

文／胡怡萱

60歲張女士趁著週末陽光明媚外出旅遊，回家後發現手臂、手背及領口部位出現明顯的紅疹，且伴隨強烈的癢感，相當不舒服，至皮膚科檢查發現是皮膚對陽光產生過敏反應，確診為「多形性日光疹」。

透過抗過敏的口服藥及含有類固醇成分的藥膏治療後，張女士的症狀終於緩解，了解自己的日曬門檻後，不再因紅疹打壞出遊的興致。

多形性日光疹 為紫外線過敏反應

多形性日光疹是因皮膚的免疫系統對紫外線產生遲發性過敏反應，之所以稱為「多形性」，是因為每個人表現出的疹子型態大不相同，有人長得像細小的光澤苔癬，有人則像紅斑或大顆丘疹，甚至可能出現細小的水泡。多形性日光疹在臨床診斷上常有「不按牌理出牌」的特徵，例如患者最常曝曬陽光的臉部，反而因為長期接觸陽光產生耐受性，疹子往往長得較少，反而是平常有衣物遮蔽、偶爾才露出來曬太陽的手臂外側和領口部位最為嚴重 。

這種過敏反應與季節及日曬量息息相關。在台灣，患者通常從3月開始，初春到夏季最常見，直到10月陽光轉弱後才逐漸緩解，冬天則幾乎不會發病。許多患者困惑：「為何平時上下班或買菜曬太陽都沒事，偏偏出遊玩一天就發作？」這是因為多形性日光疹通常存在「日曬門檻」，多數人的皮膚可以容忍短時間的日常曝曬，但一旦連續曬太陽比平時來得長，超過皮膚所能忍受的極限（但尚未曬傷），過敏反應就會爆發。此外，個人體質、年紀增長、或是服用某些光敏感藥物，都可能提高發病的機率，若時常反覆發作，亦須區別是否為紅斑性狼瘡、皮肌炎等自體免疫疾病。

輕症避開陽光可消疹 做好防曬可預防

治療方面，輕微的疹子只要避開陽光，通常幾天內會自行消退。若癢感明顯且紅腫嚴重，醫師通常會開立外用類固醇藥膏來消炎止癢，症狀更嚴重者則需併用口服抗組織胺或口服類固醇，以加速病灶痊癒。

若要預防多形性日光疹發作，務必要「徹底防曬」，防曬產品應選擇具有抗UVA標示的產品，出門戴上寬邊遮陽帽，並穿著質地緻密的長袖有領衣物；手背容易發病者，戶外活動時應配戴手套。

（作者為亮晴皮膚專科診所院長）

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