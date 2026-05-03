延緩退化速度! 阿茲海默症新藥 介入時間很關鍵

▲民眾若發現親友出現疑似早期失智徵兆，應及早就醫評估，把握介入時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

台灣已邁入超高齡社會，退化性疾病人口持續攀升，其中阿茲海默症為失智症最常見類型。過去多以乙醯膽鹼酶抑制劑等藥物「緩解症狀」，衛福部在去年通過兩款針對病理機轉的新藥，治療策略轉向病理介入；醫師指出，目前治療重點並非讓記憶力立即恢復，而是延緩認知功能退化、拉長穩定期，且愈早介入效果愈佳。

中晚期腦神經受損嚴重 治療效果有限

國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，衛福部通過的兩款針對阿茲海默症病理機轉的新藥，分別為侖卡奈單抗（Leqembi）與多奈單抗（Kisunla），皆屬單株抗體針劑，主要透過清除大腦中異常堆積的β類澱粉蛋白斑塊，減少對神經細胞的持續傷害，可比喻為清除大腦中的「違章建築」，藉此延緩疾病進展；但目前這兩款藥物都未納入健保給付，需自費。

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她指出，這類治療最適合早期患者，如輕度認知障礙階段；若進入中晚期，腦部神經細胞受損較嚴重，治療效果將相對有限，因此及早發現與介入相當關鍵。

廖品雯指出，一名72歲女性為極輕度認知障礙患者，施打新藥近半年後，短期記憶未明顯回升，但生活自理能力維持良好，甚至與家人出國旅遊；另一名80歲女性於治療3個月期間狀況穩定，未出現腦水腫或微出血等副作用，持續維持日常社交功能。

重點在延緩而非恢復 維持現有功能

廖品雯強調，治療核心在於「延緩」而非「恢復」，患者多半不會出現顯著認知進步，而是透過減緩退化速度，讓現有功能維持更長時間。

治療期間需留意與其他藥物的交互作用，例如血栓溶解劑通常不建議併用；若需長期使用抗凝血藥物，也須經醫師審慎評估；部分患者可能出現與類澱粉蛋白清除相關的影像異常，如腦水腫或微出血，但多數無明顯症狀，通常在定期MRI追蹤中發現。透過密切監測，多數情況可藉由暫停用藥或調整劑量改善，且水腫多半可自行吸收，整體風險可控。

她也指出，副作用風險與是否帶有APOEε4基因有關，因此治療前，通常會建議進行基因檢測，並依個別風險調整追蹤頻率，以確保安全性；治療後，一旦確認類澱粉蛋白斑塊已降至目標範圍，經評估即可考慮停藥。

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