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懷孕晚期超累不是錯覺 補鐵、膽鹼多休息

2026/05/02 05:30
懷孕晚期超累不是錯覺 補鐵、膽鹼多休息

▲尤冠棠醫師指出，第3孕期就像高速施工期，此時若營養與休息不足，可能一路影響到產後狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

不少孕婦進入懷孕後期，出現疲倦、心悸、思緒不清楚與睡不好等狀況，卻常被認為只是肚子變大所致。周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出，第3孕期（約6至9個月）是母體與胎兒負荷快速上升的關鍵階段，臨床上最常被忽略的重點集中在鐵、膽鹼以及孕期神經系統變化，若營養與休息未跟上，可能一路影響到產後狀態。

第3孕期 母體與胎兒高速施工期

尤冠棠表示，第3孕期就像「高速施工期」，此時母體血液循環大幅增加，胎兒也快速累積出生後所需的營養儲備，同時孕婦的神經系統與大腦也在進行調整。許多孕婦前期狀況穩定，但進入後期後開始出現不適，往往與營養補充未補到重點有關。

在營養需求方面，「鐵」在懷孕後期的重要性明顯上升。尤冠棠說明，進入第3孕期後，母體血漿量與紅血球量皆會增加，但血漿增加速度較快，常出現「生理性稀釋」，使抽血檢查呈現貧血傾向。若鐵攝取不足，孕婦可能出現疲倦、心悸或喘、頭暈、思路不清楚等症狀，不少人是在後期才開始明顯感受到不適。

除了鐵之外，近年也越來越重視「膽鹼」補充。尤冠棠指出，膽鹼與神經系統發育有關，胎兒在懷孕後期進入快速發展階段，需求量相對提高。部分研究顯示，孕期膽鹼攝取量較高，與兒童後續在注意力與資訊處理表現上的差異相關，依據美國國家衛生研究院建議，孕期每日膽鹼建議攝取量約450毫克，哺乳期約550毫克。

膽鹼助胎兒神經發育

尤冠棠建議，可透過日常飲食補充，如蛋黃、動物肝臟及鮭魚等脂肪魚類；其中1顆雞蛋約含125至150毫克膽鹼，是較易取得的來源，但肝臟同時含有較高維生素A，孕期應避免過量攝取。

尤冠棠表示，懷孕後期常見問題不一定是吃得不夠，而是沒有補到最容易出現缺口的項目。鐵需求在後期顯著上升，是最常見需關注的營養素之一；膽鹼與胎兒神經發育相關，再加上母體大腦重塑，顯示這段期間的營養與休息，對產前與產後狀態都具有關鍵影響。

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