對症施「針」 中醫有感改善退化性膝關節炎

▲隨著年齡增長，膝關節軟骨逐漸磨損，加上滑液分泌減少，容易導致關節間摩擦增加，進而出現疼痛、僵硬與活動受限等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

隨著人口高齡化，退化性膝關節炎已成為常見慢性疾病之一，但醫師臨床觀察，除中老年族群外，近年也有年輕化趨勢，與久坐少動、關節過度使用等因素有關，不可輕忽。

睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞指出，1名65歲女性長期受膝蓋疼痛困擾，上下樓梯困難，甚至需依賴枴杖行走，經西醫診斷為退化性關節炎，該名患者尋求中醫協助。

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內服調體質 艾灸溫經散寒

經診斷為肝腎虧虛合併寒濕阻絡，透過中藥調理搭配針灸與艾灸治療，約3個月後疼痛明顯減輕，行走能力改善，已可自行外出活動。

莊可鈞表示，膝關節為人體重要承重關節，隨年齡增加，軟骨逐漸磨損，加上滑液分泌減少，易出現疼痛、僵硬與活動受限。除自然老化外，肥胖、姿勢不良、運動傷害及長期蹲跪、頻繁上下樓梯等，也都是常見危險因子。

從中醫觀點來看，膝蓋退化多屬「痹症」，與風、寒、濕等外邪侵襲，以及肝腎虧虛、氣血不足有關，導致筋骨失養、關節疼痛。臨床上會依個別體質分型治療，如寒濕阻絡型、濕熱下注型、肝腎虧虛型及氣血瘀滯型，採取不同調理方式。

在治療上，中醫以內服中藥調理體質為主，並搭配針灸促進氣血循環、減輕疼痛，對於寒濕體質者則可透過艾灸溫經散寒。莊可鈞指出，透過整體調理，有助減緩不適並改善行動能力，部分患者亦可延緩退化進程。

他提醒，日常保養同樣重要，包括控制體重、從事游泳或騎腳踏車等低衝擊運動、避免長時間蹲跪與搬重物，並注意膝關節保暖，都有助減少症狀惡化。若出現膝蓋疼痛、僵硬或活動受限，應及早就醫評估，避免延誤治療。

對於中重度患者，仍可能需合併西醫治療，如藥物或手術，但中醫可作為輔助，協助減輕疼痛並促進恢復。莊可鈞強調，膝關節退化雖無法完全逆轉，但透過及早介入與持續保養，多數患者仍可維持一定生活品質。

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