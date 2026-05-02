止咳感冒藥、安眠藥成交通隱形殺手 藥師：腳踏車「藥駕」風險大

▲腳踏車騎士也要慎防「藥駕」，特別是止咳感冒藥或安眠藥，會嚴重影響反應速度和判斷力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

不少人認為騎腳踏車舒適又安全，卻忽略了藥物引發的交通危害，以致台灣腳踏車事故佔比逐年上升。台北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師李科鋒提醒，許多騎士服用日常藥物如止咳感冒藥或安眠藥，卻不知這些會嚴重影響反應速度和判斷力，騎腳踏車看似低速，但時速20至30公里下，藥效仍可能導致失衡、無法閃避或誤判距離。

北市聯醫指出，交通安全用藥分級是交通部、藥師公會推廣的系統，將藥物依交通風險分為，綠燈（0級）：對駕駛無影響；黃燈（1級）：需留意，可能影響部分功能；橘燈（2級）：風險較高，應非常小心；紅燈（3級）：高度危險，避免駕駛。

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交通安全用藥分級 紅橘黃燈判別風險等級

北市聯醫說明，常見影響騎乘安全的藥物包括：「黃燈藥物」如降血壓藥，可能引起頭暈、視力模糊；止痛藥，恐造成疲倦；低劑量可待因，可能引發情緒變化；止咳感冒藥易導致嗜睡、注意力不集中。

「橘燈藥物」如抗憂鬱劑，可能出現嗜睡、意識混亂；麻醉止痛藥，影響感覺與動作；解痙藥則會影響視覺與行為；部分降血糖藥，可能造成低血糖與虛弱。

「紅燈藥物」如抗精神病藥、安眠藥與Z類藥物、抗焦慮藥、散瞳劑及肌肉鬆弛劑等，可能導致嚴重嗜睡、視力模糊或反應遲鈍，服用期間應避免騎乘或駕駛。

藥物副作用 恐讓手腳協調失靈自摔

李科鋒強調，腳踏車騎士特別易受藥物危害，因為雙手雙腳需高度協調，藥效一來即放大風險，以長效安眠藥為例，常見隔日殘留藥效，騎士騎車時仍頭暈目眩，造成「藥駕」狀態，危害加劇，再如降血糖藥，瑪爾胰錠（Glimepiride）偶發低血糖，騎士途中突然無力，易撞欄杆，有案例顯示騎腳踏車血糖過低導致自摔，這些藥物交通殺手，遠比想像嚴重，忽略即是自危。

李科鋒提醒民眾，可以在領藥時先查藥分級，詢問藥師確認顏色燈號，社區可推廣「藥駕零容忍」宣導，醫院門診藥袋上加註用藥警示，安全不只靠車輛，更靠清醒大腦，選擇正確用藥，騎出安心路，一起守護自己與他人，從交通安全用藥分級開始。

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