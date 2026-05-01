24歲警執勤遭撞 撐過23次手術成功出院

▲北榮院長陳威明感謝醫療團隊付出，強調正是專業與堅持，讓原本艱難的醫療過程一步步走向希望，也讓奇蹟成真。（資料照）

記者侯家瑜／台北報導

宜蘭24歲林姓員警去年底執勤時遭遇嚴重車禍，一度命危，在醫療團隊跨院接力搶救下，歷經近5個月治療、23次手術，昨終於順利出院。台北榮民總醫院院長陳威明表示，這段醫療歷程凝聚多方專業與努力，也展現醫療體系與第一線人員彼此守護的力量。

事故發生在去年12月初，當時林姓員警正在執行副總統蕭美琴視察行程的交通管制勤務，卻遭1名疏忽駕駛直接撞擊，整個人跌落水溝，傷勢相當嚴重。第一時間由國立陽明交通大學附設醫院緊急收治，醫療團隊迅速穩定血壓並進行初步傷口處理，為後續搶救爭取關鍵時間。

請繼續往下閱讀...

醫療團隊接力搶救 5個月見證奇蹟

當天深夜，傷者被轉送至台北榮總，正式展開漫長治療之路。院方指出，患者在加護病房期間共接受23次手術、30次高壓氧治療，並配合高強度復健計畫。整個過程動員醫師、護理師、復健治療師等跨科團隊日夜守護，持續與死神拔河，只為保住一線生機。

歷經近5個月努力，患者狀況逐步穩定，最終成功出院。院方表示，未來仍需持續復健，醫療團隊也會提供必要協助，陪伴他一步步恢復，期盼能早日重返工作崗位。

陳威明指出，這起案例不僅是醫療專業的展現，更是一段充滿堅持與希望的過程。他感謝所有參與救治的醫療人員，以專業與耐心撐過每一個關鍵時刻，讓原本艱難的治療歷程逐漸走向光明，也讓奇蹟得以發生。同時，來自社會各界的關心與支持，也成為病患與家屬持續前行的重要力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法