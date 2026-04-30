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卵巢移除4顆畸胎瘤 隔逾10年迎二胎

2026/04/30 05:30
卵巢移除4顆畸胎瘤 隔逾10年迎二胎

▲林于翔醫師以單孔微創腹腔鏡手術，移除卵巢上的畸胎瘤，保護卵巢生育功能。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

38歲王小姐11年前生下大女兒後一直不孕，就醫檢查發現雙側卵巢長出4顆畸胎瘤，接受不傷卵巢的自費「單孔微創腹腔鏡手術」，成功移除病灶，並保住卵巢功能，術後排卵藥調理，隨即自然受孕，去年產下健康男寶寶。

婦人產後10年 遲遲無法受孕

醫師強調畸胎瘤如果持續長大，反而會壓迫卵巢組織，能及早精準切除，才能保護生育力。

茂盛醫院婦產科醫師林于翔指出，畸胎瘤是原始生殖細胞形成的腫瘤，出生時就存在，大多為良性，有1-2%可能轉變為惡性腫瘤，約20-25%為良性腫瘤，大多在單側，僅10-15%為雙側，70%的個案發生在10至30歲之間，要注意是否造成不孕。

採單孔微創腹腔鏡手術

林于翔表示，王小姐的卵巢右側有3顆畸胎瘤，全都擠在一起，大小分別為4公分、3公分及2公分，左側則有1顆4公分的畸胎瘤，王小姐長的畸胎瘤較多，臨床上較常見為單側1顆或左右各1顆，研判其畸胎瘤為良性，採用單孔微創腹腔鏡手術，較不傷卵巢、傷口小、出血量也少。

王小姐手術休養後口服排卵藥，調整經期，隔月成功自然懷孕，孕期平順，去年8月成功產下男寶。

林于翔也澄清切除畸胎瘤會導致不孕的迷思，他說，卵巢最重要的是外層皮質，含有原始濾泡及卵子，是受孕關鍵，由於卵巢上的畸胎瘤會不斷長大，迫使卵巢持續擴張，卵巢壓力會變大，皮質會被繃緊、變薄，造成原始濾泡被破壞、減少，導致不孕。

林于翔建議，畸胎瘤如果有5公分以上，就要切除，有助卵巢減壓，並減少初始濾泡受損程度，才能保護卵巢組織。

林于翔也說，一般婦科手術止血多以電燒方式，但可能損傷卵巢，為了保護卵巢的生育能力，改用止血劑及加壓止血的方式，不過手術過程較費時、費力。

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