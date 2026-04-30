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吞嚥困難胸口卡卡 新診斷工具揪病因

2026/04/30 05:30
吞嚥困難胸口卡卡 新診斷工具揪病因

▲食道攝影顯示，病人食道因食物過不去，上方的食道因為積壓而擴張，而下食道括約肌過緊，下方極度狹窄，如同鳥嘴般（黃箭頭處）狀態。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

吞嚥困難胸口卡卡 新診斷工具揪病因

▲詹崴宇醫師說明，食道弛緩不能症是一種食道神經肌肉功能障礙疾病。 （台北慈濟醫院提供）

60歲蕭女士多年來飽受進食後胸口悶脹、食物卡在胸口的不適所苦，症狀持續數年，卻始終無法明確診斷，就醫接受食道攝影與食道高解析度壓力檢測，透過食道攝影顯示食道末端出現典型「鳥嘴狀」狹窄，但壓力檢測結果卻沒有典型下食道括約肌壓力上升表現，醫師以新式診斷工具功能性管腔成像探頭（Endoflip）檢查，確診為「食道弛緩不能症」。

吞嚥困難胸口卡卡 新診斷工具揪病因

▲Endoflip測量下食道括約肌的擴張度，可見擴張度數值明顯偏低（正常值須大於2.8，小於2.0代表明顯過緊），食道3D重組可見明顯腰身（白箭頭處）。（台北慈濟醫院提供）

功能性管腔成像探頭檢查

加上壓力檢測

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師詹崴宇指出，食道若出現吞嚥困難，原因大致可分為構造性與功能性2大類，前者如食道癌、食道狹窄或嚴重胃食道逆流造成的纖維化；後者可能與食道肌肉收縮不協調、神經病變等有關。

食道弛緩不能症是一種食道神經肌肉功能障礙疾病，主要是神經退化使食道壁內神經節細胞變性、減少，導致下食道括約肌緊閉，食物無法順利進入胃部的罕見疾病。

根據統計，台灣年平均發生率約為每10萬人1.64例，易發生在年長者，常見症狀包括固體與液體皆有吞嚥困難、胸痛、胃酸逆流、飯後嘔吐及體重減輕等；若長期未接受治療，食道可能因食物堆積而嚴重擴張，形成不可逆的巨大食道，即使之後解除下端的出口梗阻，食道上方嚴重擴張已無法復原。

詹崴宇說，台灣近來引進Endoflip，在病人麻醉狀態下，利用氣囊感測器測量食道的擴張性，通常食道像有彈性的新氣球，稍微給點推力就能撐開；如果食道彈性變差，即使氣囊在裡面用力推，食道也動彈不得，導致食物下不去，這項檢查能補足傳統食道壓力檢測難以判讀的死角，且在麻醉狀態下進行，降低病患檢查的恐懼與不適感。

食道弛緩不能症

重點在鬆開下食道括約肌

詹崴宇說，食道弛緩不能症的治療重點在於鬆開過緊的下食道括約肌，其中經口內視鏡肌肉切開術在無特殊禁忌下通常為首選，長期有效率達90%；藥物治療或肉毒桿菌注射的放鬆效果較短暫，多適用高齡或不宜手術患者；以氣球撐開狹窄部位的氣球擴張術常因復發，需要接受多次治療，現已非首選。

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