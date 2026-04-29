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半月板術後輕忽復健 急回角力賽場二度受傷

2026/04/29 05:30
半月板術後輕忽復健 急回角力賽場二度受傷

▲聯新物理治療師暨運動防護員李學林說，運動傷害發生後的治療加上完整的復健，是運動選手恢復狀況的重要關鍵。（聯新國際醫院提供）

記者周敏鴻／桃園報導

半月板術後輕忽復健 急回角力賽場二度受傷

▲聯新物理治療師暨運動防護員李學林說，增加熱敷與有氧運動更能促進血液循環，加速組織修復。（聯新國際醫院提供）

1名高二角力選手曾於國三時，因膝蓋半月板受傷接受手術，卻在復健尚未完成前，急著回到賽場，導致半月板二度破裂而被迫退賽、傷勢還更惡化。聯新國際醫院物理治療師暨運動防護員李學林說，運動傷害發生後的治療，加上完整的復健，是影響運動選手恢復狀況的重要關鍵。

治療加完整復健 運動傷害恢復關鍵

李學林表示，幸好該選手膝蓋半月板二度破裂後，再度接受手術，術後遵照醫囑，完成完整的復健流程，恢復狀況良好，並於國手選拔賽中奪得季軍。

他也提醒，選手在術後要重返賽場前的測試非常重要，必須透過肌力與功能測試後，確認體能已達到安全標準，才能降低再度受傷的風險。

「運動傷害不是只有運動選手會發生」，李學林說，民眾日常打籃球、排球、羽球或跑步，也有受傷的可能性。例如打籃球與排球須頻繁急停或轉向，易造成膝關節與足踝韌帶傷害；跑步常會發生大腿後側肌肉拉傷，羽球等運動則易影響肩關節。相關的運動傷害，多與熱身不足、姿勢不正確、強度安排不當有關。

李學林表示，運動傷害分為瞬間發生的「急性傷害」與長期姿勢不良累積的「慢性傷害」，依運動醫學「PEACE&LOVE」原則，急性傷害處理以PEACE為主，包括保護患處、抬高患處、避免吃消炎藥、加壓固定、正確衛教，恢復期則以LOVE為主，透過適當負重、樂觀面對、促進血液循環、循序復健，讓身體自然修復，「不要過度依賴消炎藥或冰敷，在疼痛可控下，增加熱敷與有氧運動更能促進血液循環，加速組織修復」。

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