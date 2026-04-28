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嚴重白內障盡早治療 拖太久恐引發青光眼

2026/04/28 05:30
嚴重白內障盡早治療 拖太久恐引發青光眼

▲楊啓蘭醫師筆指圖右處即為急性青光眼圖示。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

67歲蘇姓男子左眼罹患嚴重白內障，因右眼還看得到未特別理會，不料，最近開始覺得頭痛、頭暈，接連3天只能臥床休息，急診抽血檢查及電腦斷層未發現異樣，急診醫師發現蘇男左眼觸感比右眼硬，緊急會診眼科醫師，確診為過熟性白內障造成的急性青光眼，緊急安排白內障手術，術後恢復良好，頭痛頭暈症狀也解除。

童綜合醫院急診醫師曾柏元表示，頭痛、暈眩成因很多，包括常見的內耳前庭系統、心血管系統、神經系統或眼部疾病等，急性青光眼是其中一項非常重要鑑別診斷，蘇男左眼球硬度增加，左眼眼壓極度升高，研判為眼科急症才會診眼科楊啓蘭醫師處置。

楊啓蘭指出，蘇男因過熟性白內障造成急性青光眼的案例是少數，跟水晶體懸韌帶鬆脫關係較大。不過，無論是哪種急性青光眼，進行白內障手術都是最有效的根治方法，只要及時處置，多數患者都能恢復到較佳視力。

楊啓蘭表示，忽視白內障會導致視力嚴重受損甚至失明，拖延治療不僅錯過黃金治療期，還會使水晶體過熟變硬，增加手術難度及併發症風險，呼籲民眾若眼睛有任何不適都應尋求眼科醫師診療，及早發現白內障也應盡早進行手術治療，才能降低手術風險並提高治癒率。

白內障+黃斑部手術 視力回到0.5

此外，蘇男術後回診時並發現其左眼視力雖然比術前好，但仍只有0.05，經安排光學同調斷層掃描（OCT），發現其左眼疑因老化出現巨大的黃斑部圓孔，於是再安排進行玻璃體切除及內限膜瓣膜轉位手術，術後一週，患者視力已回到0.5。

楊啓蘭表示，黃斑部圓孔並不常見，症狀多為視力減退，只要進行OCT就可診斷，早期黃斑部圓孔小於400微米，只要進行內限膜移除手術即可恢復，蘇男因黃斑部圓孔高達1600微米，才需進行較為複雜的內限膜瓣膜轉位手術修復。

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