憂類固醇副作用 擅自換藥險送命 醫︰自行換、停藥 氣喘恐惡化

▲氣喘患者要配合醫囑規律用藥，勿因擔憂類固醇副作用擅自換藥，若有疑慮務必與醫師多加討論；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

氣喘是常見的慢性發炎性疾病之一，只要配合醫囑規律用藥，通常都可以得到良好控制。但一名29歲男性患者因擔憂類固醇副作用擅自換藥，且用藥後效果不佳，差點在一次氣喘發作中送命，所幸經醫院搶救後脫險。對此醫師呼籲，氣喘病人即便沒症狀仍不宜自行停藥，若有疑慮務必與醫師多加討論。

29歲的吳先生從學齡前經診斷患有氣喘，一直以來用藥控制良好，但長大後因喘鳴症狀減少，加上擔心類固醇帶來副作用，便自行停用吸入性類固醇（ICS）吸入劑，改從藥局購買不含類固醇的「短效支氣管擴張劑（SABA）」救急。

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吳先生改用SABA初期非常有效，也能緩解喘鳴症狀，但隨著使用時間拉長，效果越用越差，後來甚至一天吸完一整瓶都沒效，送醫時已呼吸衰竭且陷入昏迷，差點需動用葉克膜救命，幸經緊急插管使用呼吸器搶救，成功撿回一命。

國泰醫院呼吸胸腔科主任吳錦桐解釋，氣喘是一種慢性發炎性疾病，平時不一定會有喘鳴，也不一定天天都有症狀，但長期放任，患者的氣道容易因慢性發炎而變形，並造成呼吸道阻塞、肺功能惡化、呼吸系統脆弱，一旦再發作便可能危及生命。

捨吸入劑改擴張劑 效果差

吳錦桐說，有些民眾擔憂，吸入劑成分含有類固醇可能會引發全身性副作用，但其實吸入類固醇是氣管內局部治療，使用劑量相當少，且每日吸入類固醇藥物的劑量僅是口服藥物的10分之1以下，並不會產生類似長期口服大量類固醇的全身性副作用。

患者有疑慮 應與醫師溝通

因此，吳錦桐提醒，「SABA過度使用」與「ICS劑量不足」是氣喘病人常見的現象，也是病人未能有效控制氣喘的主因，有些民眾也會誤以為「沒症狀就不用吸藥」，但擅自換藥、停藥，長期恐造成病況控制不佳，進而讓呼吸系統變得脆弱，反而經不起普通的健康挑戰。

吳錦桐也呼籲，民眾務必遵從醫囑，若有疑慮也應與主治醫師溝通，切勿擅自更改用藥，另一般民眾若在1年內反覆咳嗽，或每次咳嗽超過2至3個月，極可能是氣喘作祟，應盡速就醫診療。

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