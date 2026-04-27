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兒童反覆喘咳、胸悶 中藥、針灸穩定呼吸道

2026/04/27 05:30
兒童反覆喘咳、胸悶 中藥、針灸穩定呼吸道

▲常用中藥材。（照片提供／楊佩珊）

文／楊佩珊

兒童氣喘是兒童常見的呼吸道疾病，常見症狀包括：反覆咳嗽、喘鳴、胸悶或呼吸急促，尤其在夜間、清晨、季節變化或感冒後容易發作。

有些孩子在運動後或接觸冷空氣、過敏原時也會誘發症狀，嚴重時可能影響日常生活。

氣喘也常與其他過敏性疾病共同出現，最常見的共病包括：過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等。有些孩子會同時出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏或皮膚乾癢等症狀。

肺、脾、腎功能失調

臨床上常會發現，若鼻過敏沒有控制好，氣喘也比較容易反覆。

從中醫的角度來看，兒童氣喘常與肺、脾、腎3個臟腑功能失調有關。

●肺主呼吸，若肺氣不足或受外邪侵襲，就容易出現咳嗽。

●脾主運化，若脾胃功能較弱，體內容易產生痰濕，痰阻氣道可能誘發喘鳴。

●腎主納氣，當腎氣不足，也容易使氣喘反覆發作。

因此可能在許多氣喘兒童身上可見容易感冒、食慾不佳、疲倦、體力差的情形。

中醫治療兒童氣喘會依疾病不同階段進行調整。在急性發作期，中醫治療會以宣肺化痰止咳為主，幫助呼吸道放鬆並減少痰液，以緩解咳嗽及喘鳴症狀。

當症狀漸穩定後，治療重點會轉為調整體質，透過補肺健脾、益氣固表等方式，降低氣喘發作的頻率，穩定孩子的呼吸道。

調理體質 循序改善

此外，中醫治療方式具有多樣性，不僅限於口服中藥。臨床上也可透過穴位按摩、針灸、灸療餅等方式進行調理。兒童可選用無痛之雷射針灸，刺激相關穴位，有助於調整呼吸系統功能。

日常保養同樣相當重要，應注意避免常見過敏原，如塵蟎、菸味及冷空氣刺激；飲食部分需減少過多甜食、冰品及油炸物，以免助濕生痰。同時保持規律作息與適度運動，有助於提升免疫力。

中醫治療兒童氣喘不僅著重症狀緩解，更重視體質調整與長期保養。

（作者為台中市立老人復健綜合醫院中醫部主治醫師）

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