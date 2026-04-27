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大叔耳悶聽力模糊 慢性耳咽管炎作祟

2026/04/27 05:30
大叔耳悶聽力模糊 慢性耳咽管炎作祟

▲圖1：電腦斷層顯示耳咽管黏膜腫脹。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

大叔耳悶聽力模糊 慢性耳咽管炎作祟

▲圖2： 圖解說明慢性耳咽管炎致中耳負壓機轉。（照片提供／陳建志）

1名50歲男性近幾年來，與人交談時，總覺得兩耳像被貼一層膜，聽音樂時，有些聲音會模糊不清。奇怪的是，只要進餐時，一直咀嚼，耳朵會瞬間通暢。起初以為是耳垢阻塞，接受過「采耳」，並沒有改善。曾以為是「牙齒咬合」問題，看過牙醫，也無異常發現。

上個月他出國去玩，回程飛機下降時，居然出現劇烈耳痛，感覺整個頭就快要爆炸。下機後，立即就醫，電腦斷層檢查並無異常發現，急診醫師建議會診耳鳴門診。

我發現他的雙側耳膜光澤黯淡、輕度凹陷，中耳分析發現壓力異常。再次檢視電腦斷層，發現兩側顱底的耳咽管內，黏膜腫脹，居然沒有任何的空氣，原來是罹患了慢性耳咽管炎（圖1）。

感染、過敏卡住細管 形成負壓

耳咽管是一條連接中耳與鼻咽的細管，負責調節中耳氣壓，使鼓膜兩側壓力平衡。一旦鼻咽黏膜因感染、過敏或胃酸逆流刺激而發炎，波及耳咽管，就容易「卡住」不開，空氣進不了中耳，腔內形成負壓，拉扯耳膜與聽小骨，造成傳導性聽力障礙，於是出現耳悶、聽不清楚（圖2）。

若負壓影響到顳骨氣房，還會刺激三叉神經末梢，釋放降血鈣素基因相關胜肽（CGRP），進一步誘發偏頭痛，引發劇烈頭痛、噁心、嘔吐，讓人更恐懼。

對症治療 恢復通暢

治療必須對症處理病因，過敏體質可使用抗組織胺與鼻用類固醇消腫；若合併胃酸逆流，需使用制酸劑，並調整飲食與作息；藥物效果不佳時，可短期置入中耳通氣管，協助壓力平衡，但屬不得已的手段。這名患者接受完整治療後，耳悶與頭痛完全消失，聽力也恢復清晰。

耳咽管功能不良雖屬常見問題，卻常常被誤解為聽力老化或「自律神經失調」而延誤。有些患者不僅耳悶，每次一講話或咀嚼，聲音都會直接傳進中耳，引發強烈共鳴與不適，其實是「耳咽管過度通暢」作祟。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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