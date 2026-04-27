共用針劑、重複針頭、自行操作 瘦瘦筆減重3大地雷

▲一人一支專屬針劑藥，減少血液傳染疾病。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲重複使用針頭會增加感染風險，同時注射會更痛。（照片提供／余宜叡）

40多歲的柯女士，在體重管理門診追蹤3個月，已經成功減重10公斤。這次回診時，她開心地說：「你開給我的瘦瘦筆效果這麼好，我也讓我的先生試用看看，希望他也能變瘦、變健康。」原來她和先生共用同一支瘦瘦筆，而不是一人各有一支。

▲經衛教師教學後，由患者現場實際操作，確認操作步驟是否正確。（照片提供／余宜叡）

另一名30多歲的賴先生則覺得注射很疼痛，後來才發現原來他為了省下針頭的費用，竟然重複使用同1個針頭。

請繼續往下閱讀...

30多歲的顏女士因為就診當天臨時有事，沒時間接受衛教師的操作指導，就自行上網看影片學習，結果2週後，發現藥量完全沒有改變。

門診衛教減少風險

隨著越來越多體重管理針劑藥物的引進，類似問題愈來愈常見。

◎為了確保安全與效果，務必遵守3建議

●不共用瘦瘦筆

即使每次更換針頭，仍有少量血液回流的可能，進而導致血液傳染疾病，例如B型肝炎、C型肝炎、愛滋病等。最安全的做法就是「一人一支專屬瘦瘦筆」，不要共用。

●每次注射必須更換針頭

重複使用針頭會增加感染風險，且隨著針頭愈用愈鈍，注射時會更疼痛。為了省不到10元，換來更大的痛苦與風險，實在不值得。

●由專業衛教師教導正確操作

瘦瘦筆的使用方式與胰島素類似，只有劑量調整略有不同。若沒有接受正確指導，常見問題包括：藥物沒有真正打進體內、劑量不足或過量，甚至造成經濟浪費。務必請糖尿病衛教師現場教學，並由患者實際操作1次，確認步驟正確。

在門診衛教後，柯女士已經替先生購買專屬的瘦瘦筆，兩人各自使用一支；賴先生改為每次注射都換新針頭後，也明顯感受到注射疼痛大幅減少；顏女士則在衛教師的現場指導下，發現自己少了1個關鍵步驟，如今已能正確操作。

（作者為員榮醫院穩糖減重暨偏頭痛門診醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法