安寧緩和醫學學會：斷食只會加速死亡 末期患者打點滴 有助善終

▲台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀強調，斷食不會帶來善終，也已經不是「自然死」。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲安寧療護期間，進食與否應尊重患者個人意願；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

生命走到最後階段時，末期病患都會出現嚴重口乾、食慾降低的情況。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀指出，已有研究顯示，給予嚴重缺水的末期患者一天一瓶點滴有助於改善善終分數，且沒有適量補充水分，反而會加劇臨終症狀，她也強調，斷食只會加速死亡，絕不會幫助患者「善終」。

▲衛福部長石崇良表示，衛福部今年起對安寧照護採取論質計酬做法。（記者林志怡攝）

脫水加劇意識混亂

對於末期患者的症狀表現，程劭儀說，末期患者因身體逐漸衰竭，代謝速度一定會減慢，也無法按照一般人的方式固定進食三餐，且每位末期患者都會出現極度口乾症狀，容易因脫水造成電解質失調，出現全身無力、手腳抽搐，並加劇意識混亂、譫妄等表現。

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1天1瓶減輕痛苦

程劭儀提到，幾乎所有醫師都會遇到末期患者進食慾望降低時，家屬前來詢問是否能給病人打點滴的問題，點滴更被家屬視為患者的「生命線」，台日韓跨文化的多中心研究顯示，相較於完全不給水分的末期病人，一天接受250至499毫升水分的患者善終分數最高，代表一天給予一瓶點滴有助於改善患者感受。

程劭儀解釋，此時點滴的意義並非延長患者生命，而是減輕患者的痛苦，近年來坊間傳播的「斷食」，卻是逐漸完全斷絕任何食物與水分以致死亡，甚至以斷食為手段，加速死亡進程的做法。

因此，程劭儀強調，「斷食絕對不會帶來善終，也已經不是『自然死』」，且當患者想吃，家屬與醫療團隊應該協助其進食，絕不應該為了順應家屬的意願，剝奪患者的生命權。

「我們不強迫患者進食，但絕對禁止刻意不讓患者進食。」台灣安寧緩和護理學會榮譽理事長邱智鈴也說，安寧照護要做的不是選擇生命或死亡，而是捍衛生命最後階段，在不受人為介入前提下，平和且有尊嚴的自然過程，因此面對不同臨終照顧，都需要回到醫療基礎，才能提供患者最妥適的照顧。

安寧照護採論質計酬給付

衛福部長石崇良則表示，衛福部今年起對安寧照護採取論質計酬做法，針對參與計劃的100家醫療院所，依據評比結果給予10%至30%的給付加成，並要求加成的60%以上需回饋給服務團隊，盼藉此提升安寧照護品質，讓末期患者能夠積極圓滿生命，在自主意願下走完人生最後一哩路。

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