老煙槍臉腫成豬頭 問題原來在胸腔

▲臉部異常浮腫的患者經胸部X光檢查，發現7公分腫瘤。（照片提供／楊境森）

文／楊境森

55歲張先生有抽菸習慣，近2週來臉部異常浮腫，脖子也粗了一圈，眼皮也快睜不開，原以為是過敏或睡不好導致水腫，甚至擔心是腎臟功能出問題，先至耳鼻喉科檢查，進一步經胸部X光檢查發現，張先生的肺部有個巨大陰影，確診為上腔靜脈症候群。

上腔靜脈症候群 腫瘤壓迫氣管所致

上腔靜脈是胸腔內很重要的一條大血管，負責收集頭部、頸部與雙手回流心臟的血液，由於靜脈的管壁薄、內部壓力低，極易受到外部擠壓，一旦肺部長腫瘤（尤其靠近右上肺葉處），或是縱膈腔的淋巴結因癌症轉移而腫大，就會像高速公路設下路障一樣，直接壓迫上腔靜脈。

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當血液無法回流至心臟，壓力就會倒灌回頭部、頸部與上肢，導致組織液溢出，引發嚴重水腫，因此，患者會感覺臉部異常緊繃，且在早上起床時狀況尤為嚴重，隨著壓力增加，皮膚甚至會呈現淡淡的青紫色。

除了明顯的臉腫、脖子變粗外，許多患者會先出現耳鼻喉的相關症狀，若未提高警覺，常會錯失治療黃金時間。

例如當腫瘤壓迫氣管時，患者會感到呼吸不順，尤其躺下睡覺時會出現呼吸急促，必須坐著才能入睡；若腫瘤刺激呼吸道，會引發長期治不好的慢性咳嗽，藥物治療無效時，應考慮胸腔檢查。

一旦腫瘤已經侵犯到喉返神經或壓迫食道，會造成聲音沙啞或吞嚥不順，在耳鼻喉科透過內視鏡檢查，通常可以發現喉部神經受損的端倪，進而追查背後的病因。

若民眾發現臉部、脖子不明原因腫脹，可以自行嘗試做簡單的「潘伯頓測試」（Pemberton Test），將雙手高舉過頭，雙臂貼近耳朵，並維持1分鐘，過程中若感覺臉部明顯脹紅、呼吸變喘或頭暈加劇，代表胸腔入口可能有阻塞，應立即尋求專科醫師診斷。

除了戒菸，空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）已被證實會引發肺部發炎，並誘發基因突變，建議在高污染環境中減少外出，並確保室內空氣清淨機正確使用。若是長期吸菸者、有家族史者，應定期進行低劑量電腦斷層檢查。

提醒民眾，臉腫不一定是過敏，當發現臉部出現異常，務必早期診斷、早期治療。

（作者為粱耳鼻喉科診所主治醫師）

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