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快走踮腳尖 小動作防治靜脈曲張

2026/04/26 05:30
快走踮腳尖 小動作防治靜脈曲張

▲長時間久站、久坐或缺乏運動，血液就容易滯留在下肢，導致血管擴張、瓣膜鬆弛，出現靜脈曲張；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／蔡承根

小絜（化名）是室內設計師，每天都得坐上7-8小時，最近，她發現雙腿越來越沉重，腳踝常常腫起來，甚至出現了青筋突起的血管，醫師診斷後告訴她：「這是靜脈曲張的早期徵兆。」小絜很擔心，卻又沒時間運動。其實，預防和控制靜脈曲張，關鍵就在於讓雙腳「動起來」，而這不需要昂貴的治療，從生活習慣就能開始改善。

我們下肢的靜脈就像「血液回家的路」，負責把血液送回心臟，它依靠靜脈瓣膜防止倒流，也仰賴小腿肌肉的擠壓力量推動血液向上，如果長時間站著不動、久坐或缺乏運動，血液就容易滯留在下肢，導致血管擴張、瓣膜鬆弛，靜脈曲張也就悄悄出現了。

啟動小腿肌肉幫浦 改善久坐久站血液下沉

運動是最好的「血液電梯」，想讓血液順利回流，最自然有效的方法就是啟動小腿的「第二顆心臟」─小腿肌肉幫浦。

◎這些運動有助防治靜脈曲張

●快走：最簡單的日常保養

每天快走30-40分鐘，就能讓小腿肌肉有規律地收縮，像打氣筒一樣把血液往上推，步伐要比散步快一些，才能達到幫浦效果。

●踮腳尖：隨時可做的微運動

站著踮腳尖、再放下，每次20下、一天3-4回，就能刺激足底靜脈幫浦，幫助血液「抽」上來，對長時間久站、久坐的上班族特別有用。

●游泳：最溫和的選擇

水的壓力能自然壓縮靜脈、減輕血管壓力，加上水平姿勢讓重力影響變小，血液回流更順暢，對於已有曲張或術後恢復中的人，游泳是理想運動。

●騎腳踏車：踩出好循環

踩踏時膝踝反覆屈伸，有助於刺激靜脈回流，使用飛輪或戶外騎行都可，但記得阻力不要太大，避免靜脈壓力上升。

深蹲硬舉等重訓 反讓靜脈承受更大壓力

◎小心這些運動會「幫倒忙」

深蹲、硬舉等重量訓練會增加腹壓、讓靜脈承受更大壓力；長時間慢跑或劇烈跳躍也可能讓瓣膜負擔過重。

動得有節奏、肌肉要參與、重力要減壓，靜脈就能輕鬆回家。

（作者為義大癌治療及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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