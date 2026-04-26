春天到眼睛就癢 調理體質不再覆發

▲按壓睛明穴、攢竹穴與太陽穴等穴位，有助於促進眼周循環，緩解不適。（資料照）

記者羅碧／台北報導

▲春季結膜炎多屬過敏性反應，患者常見雙眼發癢、結膜充血、流淚，甚至出現畏光等情形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

春暖花開之際，空氣中花粉、塵蟎與懸浮微粒增加，不少民眾開始出現眼睛發癢、紅腫、流淚等不適症狀。中醫師指出，這類常見於春季的「過敏性結膜炎」，不僅與外在過敏原有關，更與個人體質息息相關，若僅依賴眼藥水緩解，往往容易反覆發作，應從體質著手調理，才能降低復發機率。

春季結膜炎多屬過敏性反應

頤鳴堂中醫診所醫師宋宛蓁表示，春季結膜炎多屬過敏性反應，患者常見雙眼發癢、結膜充血、流淚，甚至出現畏光等情形，嚴重時會影響工作與日常生活。西醫多以抗組織胺或類固醇眼藥水緩解症狀，但若未改善體質，症狀容易反覆出現。

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從中醫觀點來看，春季屬「肝木旺盛」，而「肝開竅於目」，當肝氣過旺或肝火上炎時，容易導致眼睛紅腫、癢痛；若本身屬於風熱體質或肺脾氣虛者，外在花粉與風邪更易入侵，誘發過敏反應。因此治療上強調辨證論治，依不同體質進行個別化調整。

宋宛蓁進一步說明，風熱型患者多見眼睛紅癢、分泌物偏黃，常以清熱疏風方式調理；若屬肝火旺盛型，可能合併口乾、易怒與睡眠品質不佳，則以清肝瀉火為主；對於反覆發作且體質虛弱者，則著重補肺健脾、提升免疫力，從根本改善過敏體質。

藥物治療外 日常保養也是關鍵

除藥物治療外，日常保養同樣關鍵。醫師建議，應避免用手揉眼睛，以免加重發炎或造成感染；外出可配戴眼鏡或太陽眼鏡，減少過敏原接觸；返家後可用生理食鹽水輕柔沖洗眼周，降低花粉殘留。

在飲食方面，應減少辛辣、油炸及高糖食物，以免加重體內發炎反應；可多攝取富含維生素A與抗氧化物的食材，如胡蘿蔔、菠菜與藍莓，有助維持眼睛健康。另可透過按壓睛明穴、攢竹穴與太陽穴等穴位，促進眼周循環，緩解不適。

宋宛蓁提醒，若出現劇烈疼痛、視力模糊或分泌物異常增加，應儘速就醫，排除感染性結膜炎或其他眼疾。春季過敏性結膜炎雖常見，但透過體質調理與生活習慣改善，多能有效控制症狀，降低反覆發作風險。

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