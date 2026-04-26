腳底坑坑洞洞超級臭 未必是香港腳

▲穿著透氣通風的鞋子，或是純棉吸濕的排汗襪，有助於防範「足底蛀蝕症」；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／江紀萱

▲病人的腳底佈滿很多像蟲蛀的小凹洞，伴隨明顯腳臭。（照片提供／江紀萱）

陳先生走進診間，神情尷尬地說：「醫師，不好意思，可以看一下我的腳嗎？我的腳超級臭，又很容易出汗，而且腳底看起來白白的一整片，我是不是得了嚴重的香港腳？」

我請患者脫鞋子仔細檢查，發現足底很多像蟲蛀的小凹洞，是十分典型的「足底蛀蝕症」（Pitted Keratolysis）。

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足底蛀蝕症 常見皮膚細菌感染

足底蛀蝕症是一種常見的皮膚細菌感染，主要是由棒狀桿菌（Corynebacterium）或微球菌（Micrococcus）等細菌引起，這些細菌喜歡在溫暖、潮濕的環境中生長，當它們大量繁殖時，會分泌蛋白酶來分解皮膚角質層，導致腳底出現許多像是被蟲蛀蝕過的凹陷小洞，因為外觀看起來坑坑洞洞，常被形容為「月球表面」；此外，細菌分解角質蛋白時會產生硫化物，這正是散發出濃烈「起司味」或「鹹魚味」惡臭的主因。

許多民眾看到腳底有異樣，直覺反應就是「香港腳」，並自行購買抗黴菌藥膏塗抹，結果擦了很久都不見好轉，其實兩者大不相同。

腳汗多又長時間穿不透氣鞋襪

◎香港腳VS足底蛀蝕症

●香港腳（足癬）：黴菌感染，通常會癢，病灶常出現在腳趾縫或呈現水泡、脫皮。

●足底蛀蝕症：細菌感染，通常不會癢（或僅輕微癢），主要特徵是惡臭與凹洞，且患部常有黏膩感。

◎誰容易得此病？

●多汗症患者：腳汗多的人提供細菌絕佳的培養皿。

●長時間穿包鞋者： 如軍人、運動員、學生或需穿著安全鞋的勞工。

●常穿不透氣鞋襪者：如合成皮鞋、橡膠雨靴。

◎治療與預防之道

●藥物治療：皮膚專科醫師開立外用抗生素藥膏，患者需耐心塗抹，通常數週內即可痊癒，切勿自行亂擦香港腳藥膏，以免延誤治療。

●控制腳汗：若腳汗嚴重，可搭配使用止汗劑，或經醫師評估，進行肉毒桿菌素注射來抑制出汗。

●調整生活習慣：穿著透氣通風的鞋子，或是純棉吸濕的排汗襪，若有潮濕就要更換，保持足底的乾燥。

「足底蛀蝕症」雖然不是大病，但那股揮之不去的氣味往往嚴重影響人際社交；若發現腳底出現不明凹洞或異常惡臭，建議尋求皮膚專科醫師診治，對症下藥，很快就能找回乾爽自信的雙腳。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長、皮膚科醫師）

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