「幽門螺旋桿菌」沒症狀也要治？醫示警：胃癌風險暴增10倍

▲許多人認為只有嚴重胃痛或胃潰瘍才需要處理，這樣的觀念可能讓民眾錯失預防胃癌的關鍵時機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

「醫師，我健康檢查發現有感染幽門螺旋桿菌，一定要治療嗎？」台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師羅一鐘表示，在門診中，常有民眾對幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）檢查結果的重要性感到困惑，許多人認為只有嚴重胃痛或胃潰瘍才需要處理，甚至覺得「有菌也沒關係」。羅一鐘示警，這樣的觀念可能讓民眾錯失預防胃癌的關鍵時機。

羅一鐘表示，幽門螺旋桿菌早在一九九四年就被世界衛生組織列為第一級致癌因子，是目前已知最重要的胃癌危險因子之一，感染後可能導致慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃黏膜萎縮與腸化生，罹患胃癌的風險提高約六到十倍。

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除菌治療完整服藥 成功率8至9成

羅一鐘提到，日本是全球胃癌發生率最高的國家之一，但後來日本政府透過大規模胃癌篩檢、積極篩檢與根除幽門螺旋桿菌，兩大策略成功降低胃癌。篩檢幽門桿菌的方式包括碳-13尿素呼氣檢查、糞便抗原檢驗等。

羅一鐘說，近年來，台灣政府逐步推動胃癌相關篩檢策略，衛福部更自今年一月一日起，全面提供我國四十五歲至七十四歲民眾終身一次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。這項檢測的年齡範圍和檢驗方法剛好和大腸癌篩檢相同，建議可以一起完成。

羅一鐘指出，若檢查確診感染，建議一定要接受「除菌治療」，除菌治療有不同的組合，藥物常多達三十四種。副作用的部分每個人情況不一，可能出現噁心、頭暈、腹部不適、嘴巴有金屬味等，若無法承受副作用，可請醫師評估是否調整處方，大多數人服用兩週就可以達到除菌效果，成功率達到八成到九成。

經口傳染 同住家人應一併篩檢

羅一鐘提醒，一定要完整服藥，才能有效根除細菌並降低復發與抗藥性風險。治療後一個月後，可再透過碳十三呼氣試驗或是糞便抗原檢測評估治療效果，不過要注意目前只有曾經做過胃鏡檢查且有潰瘍病史者才能健保給付接受檢查。

另外，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，家庭成員之間相互傳染相當常見，若成人確診感染，同住家人建議考慮一起篩檢。

▲透過碳十三呼氣試驗或是糞便抗原檢測評估治療效果。（資料照）

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