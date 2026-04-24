脊椎微創內視鏡手術 助6旬男勇追媽祖

▲杜品毅醫師說明手術過程。 （記者黃良傑攝）

記者者黃良傑／高雄報導

▲吳先生罹巨大游離型椎盤突出，微創內視鏡術使重生瘋媽祖。 （記者黃良傑攝）

61歲吳先生6個月內持續出現嚴重左側坐骨神經疼痛，嚴重到抬不起腳掌而就醫。高醫骨科部小兒暨脊椎骨科確認他是巨大游離型椎間盤突出，患者因怕傷口太大，決定採用脊椎微創內視鏡手術，傷口僅1公分，住院3日後，就順利出院，還能參加媽祖遶境活動。

▲微創內視鏡治療巨大游離型椎間盤突出手術前後影像。（高醫提供）

巨大游離型椎間盤突出 神經壓迫嚴重

▲微創內視鏡治療巨大游離型椎間盤突出，手術前、後的神經根影像。 （高醫提供）

吳先生表示，原本身體狀況良好，有一天突然覺得左側臀部劇烈疼痛，伴隨下肢放射性疼痛，疼痛延伸至大腿與小腿，導致走路困難，生活起居都受到明顯影響，只能吃止痛藥保守治療，但疼痛指數卻上升達到9分以上。

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高醫小兒暨脊椎骨科診治發現是「巨大游離型椎間盤突出」合併足下垂，神經壓迫已達嚴重程度，醫療團隊決定採用脊椎微創內視鏡手術，屬自費醫療，但可降低手術侵入性並保留脊椎結構，傷口只有1公分，住院3日後就能出院。

主治醫師杜品毅表示，「游離型」椎間盤突出是指碎裂的椎間盤組織，脫離原本位置並移動，容易卡壓神經根，造成劇烈疼痛與功能退化，診斷不易，治療也更具挑戰性，神經組織一旦受損過久，有可能造成永久性損傷，吳先生的椎間盤突出合併足下垂，位置在腰椎第4、5節嚴重壓迫神經根的徵兆，導致腳踝無法主動翹起，行走時腳尖易拖地。

因巨大游離型椎間盤突出的患者，大多需接受較大傷口之減壓手術，甚至進行脊椎融合手術，經評估後，醫療團隊決定採用脊椎微創內視鏡手術進行治療，並保留脊椎結構，手術時間約80分鐘，術中出血量少於10毫升，可成功移除巨大游離型椎間盤組織，並有效保留周邊正常組織，吳先生術後恢復迅速，還參加大甲媽祖遶境。

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