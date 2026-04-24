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成人疫苗接種手冊問世 邁向全齡防疫
記者羅碧／台北報導
不只兒童需要接種疫苗建立保護力，成人同樣有疫苗黃金接種時機。台灣疫苗推動協會推出「成人疫苗接種手冊」，盼比照《兒童健康手冊》，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾掌握各年齡層應接種疫苗，避免錯失時機，增加感染後發展為重症風險。
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣疫苗政策在兒童族群表現亮眼，但成人接種明顯落後，尤其老年人常擔心副作用而卻步。以流感為例，重症與死亡多集中於65歲以上族群，但接種率僅約5成；反觀兒童透過校園接種機制，覆蓋率相對較高。
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李秉穎指出，兒童疫苗能維持高覆蓋率，關鍵在於「預防接種紀錄卡」制度，透過持續提醒與追蹤提升接種率。因此成人疫苗接種手冊也採類似概念，提供個人化紀錄與提醒功能。目前發放通路仍待與疾管署研議，未來不排除透過醫療院所與社區推廣。
他進一步說，成人長期忽略疫苗接種，加上對應接種項目認知不足，常在不自覺中錯失時機。一旦感染流感、肺炎、呼吸道融合病毒或帶狀疱疹，不僅可能轉為重症，也可能留下疲倦、神經痛等後遺症。
盼比照兒童健康手冊 提醒接種
台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，隨年齡增長，免疫功能逐漸下降，感染後惡化為重症風險明顯提高，但不少成人仍抱持「沒生病就不需接種」的觀念。她建議，應主動與醫師討論個人健康狀況，規劃適合的疫苗接種策略。
台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，台灣已邁入超高齡社會，醫療負擔持續增加，成人疫苗接種應視為重要健康投資，關鍵在於補強成人接種，讓防疫成果延伸至全齡族群。
疾病管制署副署長曾淑慧指出，疫苗接種是公共衛生重要一環，台灣目前已導入約14種疫苗，可預防18種疾病，其中9種為兒童常規疫苗，並持續推動成人疫苗接種，包括流感、新冠及今年新增的成人肺炎鏈球菌疫苗等。
她強調，疫苗已大幅降低多項傳染病對國人的威脅，未來將持續推動接種政策，強化整體防疫韌性。
新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發表示，成人疫苗接種手冊不僅是衛教工具，也象徵疫苗政策由兒童擴展至全齡的轉型，補足成人防疫長期缺口。
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