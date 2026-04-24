成人疫苗接種手冊問世 邁向全齡防疫

▲台大家醫部主任程劭儀（左起）、疾管署副署長曾淑慧、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎、台灣健康聯盟理事長吳玉琴和新竹台大分院小兒感染科主治醫師陳文發呼籲，成年人別輕忽疫苗接種，以免錯失黃金時機。 （記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲台灣疫苗推動協會昨天發布《成人疫苗接種手冊》，盼比照《兒童健康手冊》發送。（記者羅碧攝）

不只兒童需要接種疫苗建立保護力，成人同樣有疫苗黃金接種時機。台灣疫苗推動協會推出「成人疫苗接種手冊」，盼比照《兒童健康手冊》，作為個人接種紀錄與提醒工具，協助民眾掌握各年齡層應接種疫苗，避免錯失時機，增加感染後發展為重症風險。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，台灣疫苗政策在兒童族群表現亮眼，但成人接種明顯落後，尤其老年人常擔心副作用而卻步。以流感為例，重症與死亡多集中於65歲以上族群，但接種率僅約5成；反觀兒童透過校園接種機制，覆蓋率相對較高。

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李秉穎指出，兒童疫苗能維持高覆蓋率，關鍵在於「預防接種紀錄卡」制度，透過持續提醒與追蹤提升接種率。因此成人疫苗接種手冊也採類似概念，提供個人化紀錄與提醒功能。目前發放通路仍待與疾管署研議，未來不排除透過醫療院所與社區推廣。

他進一步說，成人長期忽略疫苗接種，加上對應接種項目認知不足，常在不自覺中錯失時機。一旦感染流感、肺炎、呼吸道融合病毒或帶狀疱疹，不僅可能轉為重症，也可能留下疲倦、神經痛等後遺症。

盼比照兒童健康手冊 提醒接種

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀指出，隨年齡增長，免疫功能逐漸下降，感染後惡化為重症風險明顯提高，但不少成人仍抱持「沒生病就不需接種」的觀念。她建議，應主動與醫師討論個人健康狀況，規劃適合的疫苗接種策略。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，台灣已邁入超高齡社會，醫療負擔持續增加，成人疫苗接種應視為重要健康投資，關鍵在於補強成人接種，讓防疫成果延伸至全齡族群。

疾病管制署副署長曾淑慧指出，疫苗接種是公共衛生重要一環，台灣目前已導入約14種疫苗，可預防18種疾病，其中9種為兒童常規疫苗，並持續推動成人疫苗接種，包括流感、新冠及今年新增的成人肺炎鏈球菌疫苗等。

她強調，疫苗已大幅降低多項傳染病對國人的威脅，未來將持續推動接種政策，強化整體防疫韌性。

新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發表示，成人疫苗接種手冊不僅是衛教工具，也象徵疫苗政策由兒童擴展至全齡的轉型，補足成人防疫長期缺口。

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