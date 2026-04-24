子宮頸閉鎖不全 2次環紮手術成功保胎

▲陳雅芳（左）與林俐伶2位醫師指出，丁小姐懷孕24週時發生子宮頸閉鎖不全，手術進行環紮手術。 （記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲陳雅芳醫師指出，子宮頸閉鎖不全是導致中期流產與早產的重要原因，每10名早產就有1個是子宮頸閉鎖不全造成。（記者蔡淑媛攝）

34歲丁小姐2年前在懷第2胎第24週時，發生子宮頸閉鎖不全，造成急早產，寶寶因併發症離世，因此在去年懷孕14週時，進行預防性子宮頸環紮手術，不料24週時，子宮頸再度縮短、擴張，羊膜已從子宮頸鼓出，緊急接受環紮術保胎，歷經4個月安胎，終於生下足月健康女嬰，昨天她開心說：「終於把孩子生回來了！」

▲丁小姐（左2）歷經兩次環紮手術保胎，與先生感謝中榮醫師陳雅芳（右1）與林俐伶（右2）手術與治療下，成功生下健康小女兒。（記者蔡淑媛攝）

環紮手術 預防早產重要措施

台中榮總婦產科醫師林俐伶指出，子宮頸閉鎖不全是導致中期流產與早產的重要原因，每10名早產婦中，就有1人是子宮頸閉鎖不全造成，主要特徵是沒有明顯子宮收縮，子宮頸逐漸縮短或無痛性擴張，若未及早發現，可能導致胎膜外露甚至提早分娩。

請繼續往下閱讀...

子宮頸閉鎖不全原因，主要與先天的子宮頸結構較弱、曾接受子宮頸手術、產傷或子宮過度擴張等因素有關，近年晚育趨勢，也增加子宮頸閉鎖不全的風險。

丁小姐在第1胎時順利足月自然產，第2胎卻因子宮頸閉鎖不同，突然早產，屬於子宮頸閉鎖不全的非典型個案，當她第3次懷孕至14週時，進行預防性子宮頸環紮手術，加強子宮頸的支撐。

不料她懷孕到24週時經超音波檢查發現她的子宮頸再度縮短且擴張，長度剩不到1公分（正常為2.5公分以上），羊膜已經從子宮頸鼓出，增加手術風險，經評估趕緊做第2次的緊急子宮頸環紮手術，成功保胎。

林俐伶說，孕婦即使已接受預防性環紮，仍有10-20%機率出現子宮頸持續變化，一旦子宮頸已擴張或胎膜外露時會增加治療難度，但只要經醫療評估並排除感染等手術禁忌症，仍可積極採取治療如第2次環紮來延長孕期，提升新生兒存活率。

台中榮總婦女醫學部高危險妊娠科主任陳雅芳指出，子宮頸環紮手術是目前預防早產的重要措施，透過縫線加強子宮頸結構，在孕期保持閉合。

她提醒，曾有中期流產或早產病史，再次懷孕時應及早與醫師討論預防策略，透過定期產檢、子宮頸長度監測，並配合適當休息、規律用藥、留意異常症狀，如腹痛、出血或分泌物改變。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法