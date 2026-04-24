質地調整飲食 讓長者找回咀嚼力

▲國民健康署署長沈靜芬（左5）邀請民眾參加「2026銀領新食尚-銀養創新料理競賽」。（國健署提供）

記者羅碧／台北報導

▲國民健康署長沈靜芬指出，國健署近年積極推廣「質地調整飲食」，鼓勵民眾透過食材選擇、烹調技巧及料理設計，製作「咬得動、吃得下」的營養佳餚，讓長輩重拾吃的幸福感。 （國健署提供）

長者常因缺牙、咀嚼或吞嚥困難而「吃不下」，不僅影響進食量，也可能導致蛋白質、膳食纖維等營養攝取不足，進一步增加失能風險。衛福部國民健康署昨天舉行「銀養創新料理」記者會，強調推動「質地調整飲食」，讓長輩在吃得下的同時也能兼顧營養與健康。

▲國健署指出，「質地調整飲食」是依長者狀況調整食物軟硬度與型態，同時仍須兼顧蛋白質、膳食纖維與熱量攝取，讓長輩既吃得下，也吃得夠，維持身體機能與生活品質；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

依長者狀況調整食物軟硬度

國健署署長沈靜芬指出，台灣已邁入超高齡社會，長者普遍面臨牙口退化問題，臨床觀察約有7成長輩有部分缺牙情形，且超過6成因咀嚼或吞嚥困難而限制進食種類，長期下來容易出現營養不均衡。透過食材處理與烹調方式調整，將食物轉為較軟、易吞嚥的型態，有助提升進食意願與營養攝取。

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她說明，「質地調整飲食」並非單純將食物打碎，而是在保留營養與風味的前提下，依長者狀況調整食物軟硬度與型態，同時仍須兼顧蛋白質、膳食纖維與熱量攝取，讓長輩既吃得下，也吃得夠，維持身體機能與生活品質。

國健署也指出，今年「銀養創新料理競賽」以長輩熟悉的家鄉味為主題，鼓勵結合在地、當季食材，透過「減鹽、減糖、質地調整」等方式，設計出符合長者需求的料理，提升接受度，讓健康飲食更容易融入日常生活。

推動食品「紅黃綠」標示制度

針對失智長者的飲食照護，國健署提醒，患者可能出現忘記進食或重複進食的情形，建議採取定時定量供餐，並減少用餐時的干擾，以維持穩定的飲食習慣。此外，部分失智者也可能伴隨吞嚥困難，進食時應特別留意是否出現嗆咳情形，避免引發吸入性肺炎。

沈靜芬並提到，國健署正與食藥署合作推動食品外包裝「紅黃綠標」制度，協助民眾快速辨識食品中糖、鈉與飽和脂肪含量，提升選擇健康食物的能力，從日常飲食著手，降低慢性病風險。

國健署也鼓勵以植物為主的飲食型態，增加全穀雜糧、蔬果與豆類攝取，並減少高碳排肉類使用，在兼顧蛋白質攝取的同時，也能達到健康與環境永續的雙重目標。

國民健康署「2026銀領新食尚─銀養創新料理競賽」即日起正式開跑，邀請餐飲職人、校園新秀、長照與醫療機構，以及熱愛烹飪的民眾共襄盛舉，發揮巧思，為長輩重現那份懷念、柔軟且營養的好味道。競賽報名至2026年6月22日截止。

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