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7旬翁髖關節退化 正前開微創手術重拾行動力

2026/04/23 05:30
7旬翁髖關節退化 正前開微創手術重拾行動力

▲黃振文醫師說明，退化性關節炎屬於逐步惡化且不可逆的疾病，若長期未接受治療，可能因疼痛減少活動。 （台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

7旬翁髖關節退化 正前開微創手術重拾行動力

▲X光檢查下的退化性關節炎，紅框處可見髖關節軟骨磨損嚴重，導致骨頭間縫隙狹窄、引發發炎與疼痛。（台北慈濟醫院提供）

73歲李先生長年有下背僵硬、疼痛問題，原以為是正常老化，使用痠痛貼布或止痛藥舒緩，直到劇烈疼痛、行走困難，夜間甚至被痛醒難以入眠，就醫檢查發現他的雙側髖關節嚴重退化，軟骨磨損殆盡、骨頭直接摩擦，才導致嚴重疼痛，醫師實施「正前開微創」人工髖關節置換手術，術後遵循復健、恢復良好，1個月後已能正常行走，擺脫「寸步難行」的疼痛。

人工髖關節置換 肌肉自然間隙進入

院方表示，此手術為健保支應，包含手術、基本醫材、藥品與病房費（健保房）等部分負擔，民眾約支付2萬元。

台北慈濟醫院骨科部醫師黃振文指出，常見需進行人工髖關節置換的情況包括退化性關節炎、股骨頭缺血性壞死、嚴重髖部骨折或先天結構異常等，其中又以退化性關節炎為主要原因。

退化性關節炎屬於逐步惡化且不可逆的疾病，若長期未接受治療，可能因疼痛減少活動，導致周邊肌肉萎縮、行動能力下降，嚴重者恐長期臥床。

黃振文表示，髖關節疼痛初期治療多採保守治療，包括休息、使用消炎止痛藥物、熱敷、電療或減重，藉此減輕疼痛、維持關節活動度及延緩退化，針對嚴重退化的病人，人工髖關節置換手術為主要治療方式，醫師術前會透過X光等影像檢查，評估關節磨損程度與骨骼狀況。

黃振文說，傳統手術多從髖關節外側或後側進入，需切開部分肌肉組織；近年發展的「正前開微創手術」，則是將大腿前側切開，從股直肌及闊筋膜張肌的肌肉間隙分開，打開關節囊並移除磨損的骨頭及軟骨組織，再置換人工關節零件。

手術是從肌肉自然間隙進入，可減少肌肉破壞，降低術後前期疼痛，加快恢復速度；術後配合復健計畫、遵循醫囑進行活動與保養，有助於提升關節功能與延長人工關節使用年限。

黃振文提醒，「正前開微創手術」並非適合所有病人，體重過重者較難透過肌肉自然間隙進入，將視情況採取傳統手術；血糖控制不佳者，因容易有術後感染，僅能考慮保守治療、注射治療等非侵入療法。

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