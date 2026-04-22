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植入「鑲嵌型胚胎」 高齡產婦「做人成功」

2026/04/22 05:30
植入「鑲嵌型胚胎」 高齡產婦「做人成功」

▲張女士（右）於45歲時順利產下健康兒，與先生（左）圓夢當爸媽。 （記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

現代人晚婚，卻面臨高齡不易懷孕的挑戰。張女士為求子，歷經波折，最終透過孕前胚胎切片檢驗及胚胎自我修復機制，植入帶有40%染色體異常的「低比例鑲嵌型胚胎」，順利於去年45歲時產下健康男嬰。

張女41歲結婚、隔年開始嘗試人工生殖，歷經多次取卵與植入，好不容易懷孕，卻在20週羊膜穿刺時發現胎兒罹患唐氏症，最終忍痛引產。

高雄榮總婦女醫學部醫師崔冠濠指出，張女於2023年5月改到高榮求診，團隊檢查發現有高齡生育、卵巢儲備量低、卵子品質不佳及染色體異常比例高等挑戰，因此採取「先累積、再植入」策略。療程10個月內進行3次排卵刺激，並搭配生長激素提升卵子品質，最終培養出7顆冷凍囊胚。

經「胚胎著床前染色體檢測（PGT-A）」檢驗後，7顆胚胎皆非完全正常的整倍體，唯一具植入機會的是1顆等級4BB、帶有40%第1號染色體異常的低比例鑲嵌型胚胎。

崔冠濠說，低於50%的鑲嵌型胚胎在無其他選擇時仍具一定活產率，關鍵在於胚胎具自我修復能力。經充分溝通風險後植入，張女士於懷孕中期羊膜穿刺顯示胎兒染色體為正常「46, XY」，最終於2025年2月、37週剖腹產下2913公克健康男嬰。

崔冠濠提醒，女性30歲後卵子染色體異常率上升，尤其40歲以上異常率超過60%，且人工生殖活產率低於10%。建議及早規劃生育，若晚婚可考慮凍卵，30至35歲品質較佳，但37至38歲凍卵的報酬率較高。且建議人工生殖者提早在孕前做胚胎切片檢驗，可增加胎兒的活產率。

張女3年多求子過程，扣除國健署人工生殖補助15萬元後約自費60多萬元，其中在高榮進行胚胎檢驗、培養及植入到生產約花費50多萬元。她表示，雖然人生不只有生小孩，但不想留下遺憾，也因相信專業，最終圓了當母親的夢。

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