35歲心血管疾病分水嶺 男風險較女高近2倍

▲研究顯示，男性35歲後心血管風險較女性近2倍，發病早7年；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

男性心血管疾病風險在35歲後明顯上升。醫師指出，研究顯示，35歲之後男性未來10年內發生心血管事件的風險約為女性的近2倍，且整體發病時間平均提早約7年，顯示男性若未及早控制血壓與血糖，風險恐持續累積。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，一項名為CARDIA（Coronary Artery Risk Development in Young Adults，冠狀動脈風險發展）研究，追蹤超過5000名受試者長達34年，分析未來10年心血管事件風險。結果顯示，在35歲之前男女差異不大，但一過35歲，男性風險顯著上升，約為女性的1.95倍，且差距持續擴大。

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醫建議 控制3高降低風險

若以「心血管疾病累積發病率達5%」觀察，男性平均約在50.5歲即達門檻，女性則約57.5歲，男性整整提早約7年；若進一步分析冠心病，男性達到2%發病率的時間，甚至較女性提早約10年。研究指出，收縮壓與血糖控制，是造成男女風險差異的重要因素。

周建安指出，台灣男性代謝症候群盛行率高於女性，但門診就醫比例卻長期呈現「女多於男」，不少男性往往等到出現症狀才就醫，甚至需由家人提醒或陪同才接受檢查。年輕階段較少接觸預防性醫療，形成所謂「醫療真空期」，可能使風險提早累積。

他提醒，心血管風險並非中老年才出現，而是從30歲左右即開始逐步累積。若出現飯後昏沉、體重上升、腰圍增加（男性超過90公分）、容易疲倦或體力下降等情形，往往代表代謝已出現異常，應及早評估與介入。

在日常管理方面，周建安建議男性可從4面向著手，1.飲食調整：減少精製糖與高鹽攝取，避免含糖飲料與加工食品，以穩定血糖與血壓；2.體重管理：控制內臟脂肪，以改善代謝狀況；3.規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動，如快走或騎腳踏車，有助提升胰島素敏感度並改善血管彈性；4.定期監測：養成量測血壓、檢測血糖與血脂的習慣，避免長期處於高風險而不自覺。

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