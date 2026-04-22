自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦罹VHL 反覆長腫瘤 30多年動6次重大手術

2026/04/22 05:30
婦罹VHL 反覆長腫瘤 30多年動6次重大手術

▲林女士（左2）是國泰醫院第1位罕病「逢希伯-林道症候群」病人。 （記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

婦罹VHL 反覆長腫瘤 30多年動6次重大手術

▲黃金山醫師說明，林女士是他收治的第1位VHL患者；林女士也非常感謝黃醫師的治療。（記者羅碧攝）

「希望這種藥能進來，給我一個生存的機會。」63歲林女士罹患罕見的「逢希伯－林道症候群」（VHL），30多年來歷經6次重大手術，腫瘤反覆在腦部與脊椎出現。醫師指出，這類患者過去多在「開刀、再開刀」中循環，但近年國際已有標靶藥物Belzutifan問世，可望延緩腫瘤生長，帶來減少手術的新契機。

婦罹VHL 反覆長腫瘤 30多年動6次重大手術

▲林女士感謝先生不離不棄的細心照顧，讓她不害怕罹病及開刀。 （記者羅碧攝）

全台目前僅通報54例VHL病例，國泰綜合醫院30多年來已累積治療25名個案。外科部顧問醫師黃金山表示，曾有患者一生接受4至6次腦幹、脊髓等高風險手術，也有6歲即發病，經多次手術治療，現在已32歲，也有家族3代陸續罹病並接受治療。

標靶藥問世 可望延緩腫瘤生長

黃金山指出，VHL是基因突變導致抑癌功能失常，患者並非腫瘤轉移，而是「各器官會各自長出腫瘤」，常見於小腦、腦幹、脊髓、腎臟、胰臟與視網膜等部位。患者可能出現頭痛、嘔吐、走路不穩、吞嚥困難、視力模糊、血尿、腰痛或不明原因高血壓等症狀，但因病灶分散於不同器官，常在各科之間輾轉就醫。

林女士自28歲起發病，1990年首次開刀後幾乎每隔一段時間就復發，「隔10年又開一次，再10年又開」，曾因頸椎病灶一次切除4顆腫瘤；近年又因「馬尾」長瘤，出現下背痛、髖部疼痛與下肢麻木，再度手術。

她坦言自己不怕開刀，「知道病因就好」，甚至苦中作樂把手術當作「可以休息的時候」，但最放不下的是家人，她感謝醫療團隊與家人支持，直言若沒有他們，自己早已撐不下去，也因此更盼藥物能盡早引進，減少反覆手術的負擔。

黃金山表示，VHL患者子女約有50%機率帶有致病基因，且95%在65歲前會發病，但也有約20%屬第一代突變。診斷須結合家族史、MRI、CT及基因檢測，但臨床上常被低估。

黃金山強調，VHL不是無法治療的疾病，而是一種需長期追蹤與整合照護的慢性疾病，因此早期診斷相當重要，特別是具有家族史的民眾，應接受基因檢測與定期影像檢查，以利及早發現。

以往VHL治療仰賴手術與影像追蹤，無法從根本抑制腫瘤，然而近年國際間新型標靶藥物（Belzutifan）問世，可望為患者帶來新的治療契機，有助減少手術次數並延緩疾病進展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中