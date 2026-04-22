婦罹VHL 反覆長腫瘤 30多年動6次重大手術

▲林女士（左2）是國泰醫院第1位罕病「逢希伯-林道症候群」病人。 （記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲黃金山醫師說明，林女士是他收治的第1位VHL患者；林女士也非常感謝黃醫師的治療。（記者羅碧攝）

「希望這種藥能進來，給我一個生存的機會。」63歲林女士罹患罕見的「逢希伯－林道症候群」（VHL），30多年來歷經6次重大手術，腫瘤反覆在腦部與脊椎出現。醫師指出，這類患者過去多在「開刀、再開刀」中循環，但近年國際已有標靶藥物Belzutifan問世，可望延緩腫瘤生長，帶來減少手術的新契機。

▲林女士感謝先生不離不棄的細心照顧，讓她不害怕罹病及開刀。 （記者羅碧攝）

全台目前僅通報54例VHL病例，國泰綜合醫院30多年來已累積治療25名個案。外科部顧問醫師黃金山表示，曾有患者一生接受4至6次腦幹、脊髓等高風險手術，也有6歲即發病，經多次手術治療，現在已32歲，也有家族3代陸續罹病並接受治療。

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標靶藥問世 可望延緩腫瘤生長

黃金山指出，VHL是基因突變導致抑癌功能失常，患者並非腫瘤轉移，而是「各器官會各自長出腫瘤」，常見於小腦、腦幹、脊髓、腎臟、胰臟與視網膜等部位。患者可能出現頭痛、嘔吐、走路不穩、吞嚥困難、視力模糊、血尿、腰痛或不明原因高血壓等症狀，但因病灶分散於不同器官，常在各科之間輾轉就醫。

林女士自28歲起發病，1990年首次開刀後幾乎每隔一段時間就復發，「隔10年又開一次，再10年又開」，曾因頸椎病灶一次切除4顆腫瘤；近年又因「馬尾」長瘤，出現下背痛、髖部疼痛與下肢麻木，再度手術。

她坦言自己不怕開刀，「知道病因就好」，甚至苦中作樂把手術當作「可以休息的時候」，但最放不下的是家人，她感謝醫療團隊與家人支持，直言若沒有他們，自己早已撐不下去，也因此更盼藥物能盡早引進，減少反覆手術的負擔。

黃金山表示，VHL患者子女約有50%機率帶有致病基因，且95%在65歲前會發病，但也有約20%屬第一代突變。診斷須結合家族史、MRI、CT及基因檢測，但臨床上常被低估。

黃金山強調，VHL不是無法治療的疾病，而是一種需長期追蹤與整合照護的慢性疾病，因此早期診斷相當重要，特別是具有家族史的民眾，應接受基因檢測與定期影像檢查，以利及早發現。

以往VHL治療仰賴手術與影像追蹤，無法從根本抑制腫瘤，然而近年國際間新型標靶藥物（Belzutifan）問世，可望為患者帶來新的治療契機，有助減少手術次數並延緩疾病進展。

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