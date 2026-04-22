腸病毒疫情升溫 就診人次增16.5％

▲防疫醫師林詠青呼籲，目前國內M痘疫苗庫存充足，符合資格的民眾務必盡速接種。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲疾管署副署長曾淑慧表示，近期腸病毒疫情快速增溫，預估6月初就會進入流行期。（記者林志怡攝）

隨著氣溫回升，目前時序已進入腸病毒好發季節。疾管署副署長曾淑慧表示，近期疫情快速增溫，預估6月初就會進入流行期，呼籲家有孩童的民眾，務必落實個人衛生與呼吸道禮節，並隨時注意家中孩童健康情況，若有嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促等腸病毒重症症狀，務必盡速就醫。

▲疾管署提醒，若家中孩童有嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促等症狀，務必盡速就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

疾管署預估 6月進入流行期

疾管署統計，上週腸病毒就診人次達3526人次，較前一週的3027人次上升16.5%。曾淑慧說，目前預估疫情將持續增溫，並於4月底、5月初加速，6月初將超過流行閾值、進入流行期，6月中下旬達到高峰，直到6月底、7月初開始下降。

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曾淑慧提醒，腸病毒感染者在發病後1週內傳染力最高，家中學幼童如感染腸病毒，應在家休息，並避免與其他學幼童接觸，以降低交叉感染的機會，此外，部分患者感染腸病毒後，僅有類似感冒等輕微症狀，不易察覺及預防，因此痊癒後仍應請家長及教托育機構留意嬰幼兒健康狀況，並注意個人手部衛生。

今年M痘已12例 為去年2倍

另，曾淑慧指出，今年4月新增2例M痘個案，分別為北部30多歲、40多歲男性，均未接種M痘疫苗，且皆自述3月份曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體、臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。

曾淑慧表示，今年截至4月20日計新增12例確定個案，包括11例本土、1例境外移入，案例數為去年同期2倍，且均為青壯年男性，年齡介於25至50歲，北、中、南部均有病例出現，並有不安全性行為，且多集中於都會區，近8成未接種M痘疫苗，顯示我國社區疫情傳播風險持續。

疾管署疫情中心副主任李佳琳則提到，全球M痘疫情持續，近期M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，歐洲多國出現持續性社區傳播，美洲、亞洲、歐洲、非洲等也曾出現境外移入或本土個案，目前評估相關地區對於一般民眾傳播風險仍低，但對於具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險則為中等。

因此，疾管署防疫醫師林詠青提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在出現症狀前1至4天就有傳播能力，目前國內M痘疫苗庫存充足，呼籲符合公費資格的民眾盡速接種。

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