耳後有硬塊 小心腮腺腫瘤作祟

▲民眾若耳下腫塊持續變大，應及早由專業醫師評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者歐素美／台中報導

▲右側耳後切口的達文西腮腺手術，傷口僅2.5公分且藏在耳後。（童綜合醫院提供）

許多患者摸到耳下有腫塊，因沒有明顯疼痛或不舒服，致腫塊愈拖愈大，不僅影響外觀並可能壓迫神經，增加後續手術治療的困難度，童綜合醫院副院長蔡青劭表示，耳下腫塊可能是腮腺腫瘤，及早檢查治療才能獲得最有效治療，這幾年經部落客「香蕉太太」分享手術歷程，讓很多原本對腮腺腫瘤手術充滿擔憂的人，開始願意正視自己身上問題。

拖延不治療 恐影響外觀並壓迫神經

「香蕉太太」在2018年全身健檢時檢查出腮腺腫瘤，6年後再做全身健檢，發現腫瘤已長大至近2公分左右，徒手就能摸得出來，經穿刺取樣確定是良性，因擔心留在體內可能轉成惡性，決定手術拿掉，經耳鼻喉科醫師蔡青劭施以自費的右側耳後切口達文西腮腺手術，傷口僅2.5公分，住院4天即返家休養。

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蔡青劭指出，門診中有許多腮腺腫瘤病人皆因看見「香蕉太太」的故事，才知道原來腮腺腫瘤可以選擇微創手術，願意走進診間接受評估治療。很多人以為腮腺手術就代表臉上一定有明顯傷口，其實耳後切口的達文西腮腺手術，可兼顧腫瘤切除、顏面神經保護與外觀，取得更好的預後。

蔡青劭表示，腮腺內有重要的顏面神經，手術須非常細緻，達文西系統可提供高解析的3D視野與穩定靈活的器械操作，但非每人都適合達文西手術，需依腫瘤位置、大小、性質與整體條件個別評估，呼籲民眾若耳下腫塊持續變大，應及早由專業醫師評估，才能獲得最有效的治療方式與結果。

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