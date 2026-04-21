攝護腺肥大尿管纏身 升級版「水蒸氣消融」保住生育夢

▲曾文歆醫師表示，「升級版水蒸氣消融手術」不僅解決傳統手術易導致尿失禁或逆行性射精發生的疑慮，更改善大體積攝護腺肥大的治療限制。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

58歲王先生攝護腺體積約95毫升（正常約20亳升），因嚴重尿滯留，已放置尿管9個月，生活大受影響，卻又擔心傳統攝護腺手術造成逆行性射精，讓仍有生育計畫的他，遲遲不敢接受手術治療。經醫師說明後，王先生接受「升級版水蒸氣消融手術（RezUIP）」，術後第8天成功擺脫尿管，恢復自然排尿功能，也保留射精功能，保住生育夢。

術後成功擺脫尿管 也保住射精功能

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，良性攝護腺肥大常發生在40歲左右，是中老年男性常見疾病，主要和遺傳有關，提醒要多喝水、不憋尿，當藥物控制效果不佳，或出現反覆感染、血尿、尿滯留等狀況，需進一步評估手術治療的必要性。

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曾文歆說，傳統攝護腺手術易導致尿失禁或逆行性射精的疑慮，而過去的攝護腺水蒸氣消融術（Rezūm）因傷口小、出血量低，且逆行性射精發生率低，成為許多重視生活品質患者的選擇，但對於攝護腺體積較大，如超過80毫升或有中葉肥大的病人，往往需要增加水蒸氣注射次數，容易造成術後組織腫脹加劇，進而提高泌尿道感染與血尿風險，延長尿管留置時間，導致病人在拔除尿管後仍感到不適。

「升級版水蒸氣消融手術」結合攝護腺水蒸氣消融術與經尿道攝護腺切開術（TUIP），有效緩解水蒸氣消融術治療初期的腫脹壓力，更克服大體積攝護腺肥大的治療限制，病人術後恢復較快，多數約1週即可拔除尿管，提供病人更安全、有效、兼顧「性」福與順暢排尿的治療新解方。升級版水蒸氣消融手術需自費，費用約14萬元左右。

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