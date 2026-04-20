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大叔血便塗藥治痔 拖半年就醫確診直腸癌

2026/04/20 05:30
大叔血便塗藥治痔 拖半年就醫確診直腸癌

▲發現排便習慣改變或不明原因出血，請務必尋求專科醫師協助；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳穎韋

50歲的張先生近半年來，上廁所時偶爾會伴隨鮮紅色的血跡。起初他依照過往經驗，認為不過是久坐導致的「痔瘡」發作，便自行到藥局購買軟膏與消炎藥塗抹。由於出血情況斷斷續續，張先生也就一直抱著「好像有好一點」的想法，未曾就醫。

直到最近2個月，出血頻率持續增加，張先生更感覺體力大不如前，甚至出現頻繁腹脹、即便一直跑廁所也解不出大號的困擾，體重更在短時間內莫名下降。在家人催促下，他才至醫院接受大腸鏡檢查。結果在直腸處發現了一處腫瘤，且因長期慢性出血導致嚴重貧血，最終確診為直腸癌。

出血顏色非判斷病因標準

有些病患在診間表示：「醫師，我以為黑便是大腸癌，鮮紅色的血是痔瘡吧」但這是一個誤解。事實上，出血的顏色並非判斷病因的唯一標準。雖然痔瘡出血多為排便後的鮮紅滴血，但若是腫瘤位置較靠近肛門（如直腸癌），同樣會排出鮮紅色的血液。

此外，大腸癌早期症狀極不明顯，當腫瘤長在「升結腸」（大腸近端）時，因糞便尚未成形，出血與糞便混合後，肉眼往往看不出異狀，直到患者出現貧血、腹脹或體重減輕時，病程往往已進入中後期。

除了出血，值得警覺的是「排便習慣的改變」。痔瘡通常不會影響排便頻率，但大腸癌腫瘤可能會阻塞腸道，導致糞便變細、便意頻繁卻解不乾淨，或是腹瀉與便秘交替出現等情況。張先生感受到的「想上卻上不出來」，正是直腸腫瘤常見的典型症狀。

50至74歲免費糞便潛血檢查

目前國民健康署提供50至74歲民眾，每2年1次免費的定量免疫法糞便潛血檢查。這項檢查極為靈敏，不受飲食影響，能有效偵測肉眼看不見的微量血液。若篩檢結果呈現陽性，務必接受大腸鏡檢查，有可能糞便潛血確實是由腫瘤所引起的。

面對血便，最忌諱的就是「自我診斷」。藥膏可以暫時緩解痔瘡的症狀，卻無法阻止腫瘤的生長。若發現排便習慣改變或不明原因出血，請務必尋求專科醫師協助。別讓一時的諱疾忌醫，演變成難以挽回的遺憾。

（作者為衛生福利部雙和醫院大腸直腸外科醫師）

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