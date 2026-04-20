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阿伯腳腫皮膚發黑 深層靜脈回流障礙警訊

2026/04/20 05:30
阿伯腳腫皮膚發黑 深層靜脈回流障礙警訊

▲治療前，雙下肢明顯腫脹（左圖）；治療後，腫脹消退、皮膚顏色與腳型明顯改善（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

阿伯腳腫皮膚發黑 深層靜脈回流障礙警訊

▲雙下肢腫脹色素沉澱（左圖）；右圖顯示左髂靜脈明顯狹窄，為靜脈回流受阻所致。（照片提供／蔡承根）

1名70歲的阿伯近半年來覺得雙腳越來越沉重。走路時，那雙腿像拖著鉛塊，腳踝腫得鼓鼓的，皮膚顏色也變暗，像被傍晚餘暉染上陰影。他以為只是年紀大、血液循環差，加上幾個月前剛做完脊椎手術，活動少了點，腫一點沒關係。於是他仍拖著雙腳去公園散步。

直到某天，一位老友看著他那雙發黑的腳提醒：「你的腳顏色怪怪的，該去看看醫師了。」這句話，像警鐘一樣喚醒了他，原來，這不是單純的「老化水腫」，而是一場體內悄悄上演的循環病變。

血液「回家」受阻 非老化水腫

檢查結果顯示，他並沒有深部靜脈血栓，而是骨盆深層髂靜脈狹窄。這條靜脈是下肢血液回流心臟的高速公路，卻因壓迫而變窄，血液「回家」受阻，只能擠向旁道。結果就是腳腫、腳沉、皮膚變黑、甚至出現色素沉澱。這正是所謂的深層靜脈回流障礙。

微創靜脈支架手術造「新隧道」

阿伯接受了微創靜脈支架手術，像在堵車的血流中修築一條新隧道。手術後隔天即可下床行走，2-3個月後腫脹明顯消退；半年後，膚色恢復正常、腳步重新輕盈。這不只是外觀改善，而是血液重新獲得回流權的勝利。

3症狀辨別靜脈病變

許多人看到腳腫，第一反應是「是不是心臟、肝臟或腎臟不好」。但若出現以下情況，應懷疑靜脈病變：

●腳腫持續不退，早上較輕、午後明顯加重。

●皮膚變暗、出現咖啡色沉澱或粗糙發癢。

●走路越來越吃力，腿部感覺沉重發脹。

曾做過骨盆或脊椎手術、長期久坐或久站、有靜脈曲張史，或曾得過深部靜脈血栓的族群，都是髂靜脈狹窄的高危對象。

「腳腫＋變色＝靜脈病變警訊」。若只靠彈性襪或單純治療表淺靜脈，而忽略骨盆深部靜脈的流出阻塞，就像只修補路邊小洞，卻不疏通高速公路。

醫學研究已證實，髂靜脈支架手術能在5年甚至更長時間內維持高通暢率，顯著改善腫脹與疲勞症狀。在血液的世界裡，「流得出去」固然重要，但「能回得來」才是真正的健康。當下肢血液能順利回家，那雙腳，才能重新變得輕盈無負擔。

（作者為義大癌治療醫院、右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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