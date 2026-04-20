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類風溼性關節炎手指變形 針灸3個月擺脫止痛針

2026/04/20 05:30
類風溼性關節炎手指變形 針灸3個月擺脫止痛針

▲類風溼性關節炎造成患者手指關節腫脹、變形與疼痛，連拿水杯都很吃力。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

類風溼性關節炎手指變形 針灸3個月擺脫止痛針

▲針灸「八邪穴」能有效疏通經絡、促進血液循環，緩解關節腫脹與僵硬。（台南市立醫院提供）

類風溼性關節炎常導致手腕及手指關節慢性發炎、腫脹與變形，嚴重影響日常抓握與生活作息。66歲陳先生說，「連拿水杯都痛成折磨」，因為類風溼性關節炎，2年前他手指關節開始腫脹、變形疼痛，不僅工作受阻、生活也面臨各種困境，經中醫針灸治療，幫助陳先生大幅改善關節腫脹疼痛。

疏通經絡緩解腫脹、僵硬

台南市立醫院中醫師陳淑儀以針灸治療，幫助陳先生大幅改善關節腫脹疼痛，經過3個月規律每週1次療程，患者已能順利抓握物品、不再吃力，並成功擺脫對止痛針的依賴。對於療效顯著，陳先生笑開懷。

陳淑儀表示，類風溼性關節炎（Rheumatoid Arthritis, RA）是1種慢性自體免疫疾病，免疫系統會攻擊正常組織，造成關節慢性發炎、腫脹、疼痛與僵硬，此疾病常見於手腕及手指關節，且多為雙側同時發生，好發於女性。

中醫將此病歸類為「痺症、頑痺」，認為是正氣不足，風、寒、濕、熱等邪氣侵入經絡，導致氣血運行不暢，痰瘀互結於關節，引發僵硬腫脹與疼痛。臨床選用「八邪穴」作為主要治療穴位，該穴位位於手背第1至第5指間的指縫後方凹陷處，因可治療邪氣所致的病症而得名；此穴位正好位於患處附近，能有效疏通經絡、促進血液循環，緩解關節腫脹與僵硬。

陳淑儀也提醒，類風溼性關節炎患者除了藥物與針灸治療外，日常照護也很重要。急性發作時可用冰敷暫時緩解疼痛；若無急性發炎，則可選擇熱敷放鬆肌肉、改善僵硬感。民眾若出現多處對稱性關節變形腫脹、疼痛或僵硬等症狀，應及早就醫檢查，避免延誤治療，透過西醫與中醫的整合照護，能有效改善症狀、提高生活品質。

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