沈玉琳罹「非典」白血病 醫師：4大症狀快就醫

▲藝人沈玉琳（右）以中華民國血液病學會急性骨髓性白血病（AML）關懷大使身分出席活動。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲白血病很難預防，若發現自己持續有類似感冒發燒的症狀，並伴隨疲倦、出血等異常情況，就要提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

人稱「荒謬大師」的藝人沈玉琳先前確診急性骨髓性白血病，昨日分享抗癌歷程提到，自己的症狀表現比較「非典型」，曾在許多科別就醫。台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安提醒，白血病很難透過各種措施預防，但若發現自己持續有類似感冒、發燒的症狀，並伴隨疲倦、出血等異常情況，就要提高警覺。

沈玉琳日前經歷一場艱辛的抗癌戰役，發病時雖沒出現白血病典型的持續高燒，卻一直感到「極度疲憊」，牙齦也出現異常腫脹，後來前往身心科求診，醫師進一步建議他去三總掛急診，他本來還不太樂意，是在太太的堅持下才乖乖去大醫院，結果一抽血才驚覺血色素只剩2.6，遠低於正常值的12至15。

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發燒、疲倦、異常出血、骨頭痛須警覺

侯信安說，沈玉琳到三總就醫時，不只血色素低，更已經出現多重器官衰竭，抵抗力非常差，所幸在三總血液腫瘤科主治醫師黃子權與醫療團隊的全力救治下，讓沈玉琳度過抗癌的第一個難關，並在後來轉往台大醫院繼續接受治療、穩定病情。

急性骨髓性白血病好發50歲以上

急性骨髓性白血病好發於50歲以上族群，侯信安指出，隨著台灣邁入超高齡化社會，每年新發人數持續上升，因極度疲倦或貧血、持續不明的發燒、莫名瘀青或出血不止、骨骼與關節疼痛等是白血病4大警訊，卻常常在民眾「自欺欺人」的情況下，被當成太累、感冒或是上了年紀造成的小毛病，因此沒能及時確診、治療。

中年病友器官功能退步迅速

侯信安提醒，白血病是與時間賽跑的疾病，尤其對於原發性的中年病友，症狀往往來得又急又快，器官功能退步相當迅速，可說是「兵敗如山倒」，健康的骨髓細胞會在極短時間內被癌細胞佔據，若未及時發現並採取治療措施，病友可能在短短數週至數月內就會因為嚴重感染或大量出血死亡。

因此，侯信安提醒，沈玉琳的症狀相對不那麼典型，部分民眾可能也會遇到類似的情況，建議特別注意自己是否有持續性且無法用感冒解釋的症狀出現，若同時伴隨出血、貧血等異常，絕對不能輕忽，務必儘速就醫，由血液腫瘤科或家醫科醫師協助判斷，千萬不要自己當醫生，錯失黃金治療期。

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