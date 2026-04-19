微創冠狀動脈繞道手術 78歲開胸 切口8公分

▲高齡長者多條冠狀動脈阻塞常面臨治療難題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：Shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

針對高齡且多條冠狀動脈阻塞的病人，傳統上，多需進行開胸手術，透過鋸開胸骨完成血管繞道，恢復期長、風險也相對較高，1名78歲長者在醫師建議下，最近完成微創冠狀動脈繞道手術，僅以約8公分小切口完成3條血管重建，並結合術中拔管與加速康復外科（ERAS）照護流程，術後迅速恢復，短時間內即可進水，顯著降低手術負擔。

完成3條血管重建 術後迅速恢復

耕莘醫院心臟外科主任陳建銘表示，這位78歲長者是在接受心導管檢查時，發現多條冠狀動脈嚴重阻塞，屬於高風險族群，若未及時處理，恐引發心肌梗塞，甚至危及生命，經醫療團隊審慎評估後，決定採取微創方式，進行多條血管繞道手術。

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陳建銘說，手術透過約8公分小切口完成，包含左內乳動脈接至前降支，以及大隱靜脈自升主動脈串接至其他阻塞血管，屬於高難度的多條血管重建手術。在有限空間內需進行心臟翻動與精細縫合，對手術團隊技術要求極高，但整體手術時間並未明顯增加，顯示技術已趨成熟穩定。

陳建銘說，手術最大亮點在於導入術中拔管機制，讓病人在手術過程中即脫離呼吸器，術後迅速清醒，甚至可於短時間內進水，透過ERAS整合照護流程，可有效降低呼吸器相關併發症風險，並縮短恢復時間。

耕莘醫院表示，高齡病人往往對開胸手術存有疑慮，微創手術結合快速恢復策略，不僅降低身體負擔，也提升治療接受度；此次採用的微創冠狀動脈繞道手術為健保給付，讓病人在降低手術創傷的同時，也不需額外負擔高額手術費用；但術後加速康復（ERAS）相關照護措施，則屬部分自費項目。

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