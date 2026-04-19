巴金森氏症病友跳舞 找回身體掌控感

▲76歲李女士（前）指出，舞蹈讓她學會「心、腦合一」，專注當下，就不怕走路卡住及跌倒。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

巴金森氏症常見顫抖、僵硬與動作遲緩，不少患者行走時會突然「卡住」，甚至在過馬路時動彈不得，增加跌倒與意外風險。醫師指出，除藥物治療外，非藥物介入同樣關鍵，透過結合音樂與節奏的舞蹈訓練，有助改善動作協調與步態穩定，協助病友找回身體控制力。

改善動作控制穩定步態 紓解情緒

台北醫學大學體系的台北神經醫學中心副院長、台灣動作障礙學會理事長葉篤學表示，目前台灣約有近8萬名巴金森氏症患者，典型症狀包括顫抖、肢體僵硬、動作變慢及步態不穩，對日常生活影響甚鉅。患者除需規律服藥外，運動也是治療重要一環，但臨床上不少病友因動作困難而缺乏持續動機。

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葉篤學指出，若將運動結合舞蹈、音樂與藝術元素，可提升參與意願，透過節奏帶動身體律動，有助改善動作控制與步態穩定，也能紓解情緒，提升整體生活品質。

台北神經醫學中心院長蔣永孝表示，巴金森氏症目前雖無法根治，但若及早介入並持續治療，可延緩神經退化速度，維持生活品質。他直言，「運動往往是痛苦的」，如何讓患者願意動、持續動，是治療關鍵，因此將舞蹈導入復健，讓運動更生活化、具吸引力。

無法根治 但及早介入可延緩退化

76歲李女士分享，約在68歲時開始出現走路變慢情形，隨時間惡化，甚至容易跌倒。她回憶，最困擾的是行走時會突然「卡住」，尤其過馬路時壓力最大，「明明在走，卻會突然停住」，曾因而影響交通，連員警都上前協助，讓她既緊張又尷尬。

她表示，日常生活也受影響，例如晾衣需踮腳，一不留神就可能失去平衡，只能改在低處操作。隨著行動受限，她一度減少外出，對過馬路產生恐懼。但在家人鼓勵下重新參與舞蹈與運動課程，透過反覆練習，逐漸感覺動作協調變好。

她說，目前走路穩定度提升，也較少出現突然停住的情況，「要很專心做每個動作」，讓她逐步找回身體掌控感。

葉篤學提醒，若出現手抖、動作不靈活、肢體僵硬或長期便秘等情況，可能為早期徵兆，應及早就醫評估。隨高齡人口增加，患者人數持續上升，結合藥物與非藥物介入的多元治療模式，已成為重要方向。

台北神經醫學中心表示，未來將持續發展舞蹈等非藥物治療，並推動將運動融入日常生活，讓患者與家屬在家中也能持續練習，延伸治療效果、提升照護品質。

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