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春夏交替 別讓濕氣壓垮身體

2026/04/19 05:30
春夏交替 別讓濕氣壓垮身體

▲穀雨時節濕氣重，容易出現疲倦與腸胃不適等症狀，中醫師建議透過薏仁茶飲、穴位按摩等方法改善不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

春夏交替 別讓濕氣壓垮身體

▲掌握穀雨節氣，保養4穴位可提升免疫力、顧腸胃。（徐維偵醫師提供）

明天將迎來春季最後一個節氣「穀雨」，穀雨為春夏交替時節，氣候轉濕熱，容易出現疲倦、腸胃不適與情緒波動。中醫建議以健脾祛濕、疏肝清熱為調養重點，可透過薏仁茶飲、穴位按摩及規律作息改善不適。

濕疹冒痘 伴隨口乾睡不好

信義馬光中醫診所醫師徐維偵指出，穀雨期間最常見的問題，多與「濕氣累積」與「壓力鬱積」有關。像是身體沉重、容易累、食慾差、腹脹、排便偏軟或黏膩，甚至皮膚濕疹、長痘，以及口乾口苦、心情煩躁，都是門診中常見的反應。

她分享一個案例，一名上班族女性在穀雨前後反覆長濕疹，還伴隨口乾與睡不好，經診斷屬於「肝火旺、心火上升，加上濕氣滯留」，透過中藥調理與生活習慣調整，大約2週後症狀明顯改善。

在調理方向上，中醫強調「健脾祛濕、疏肝清熱」。徐維偵說，像薏仁、茯苓、白朮這類食材，有助排除體內濕氣、改善腸胃功能；柴胡、菊花則能舒緩壓力、降火氣。如果濕熱較重或火氣旺，仍建議由醫師評估搭配其他藥材調整，效果更好。

日常也能透過簡單茶飲保養。徐維偵推薦「健脾祛濕茶」，用薏仁10克、茯苓10克、陳皮5克，加水約800ml煮沸後轉小火15至20分鐘，當作日常飲品，有助促進代謝、減少濕氣帶來的不適。

選祛濕飲食 穴道按摩保養

除了飲食，穴道按摩也是不錯的保養方式。例如按壓「足三里」可幫助腸胃吸收、提升體力；「陰陵泉」有助排水消腫；「太衝穴」能放鬆情緒、減壓；「神門穴」則有助睡眠。建議每個穴位按壓1至2分鐘，每天1至2次，尤其晚上加強太衝與神門，更有助放鬆入睡。

生活習慣同樣關鍵。徐維偵提醒，這段時間應盡量早睡早起，避免熬夜；運動則可選擇快走、伸展或太極、八段錦等溫和活動，以「微微出汗」為原則，有助促進循環與排濕。

她強調，穀雨是春夏交替的重要關卡，如果能趁此時調整體質，不僅能減少眼前的不適，也能為接下來炎熱潮濕的夏季打下健康基礎。

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