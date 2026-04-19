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控制三高 正確作息 護腎保安康

2026/04/19 05:30
控制三高 正確作息 護腎保安康

▲三陰交穴位於腳內踝上4指寬處，按壓有助調理脾腎、減少水腫。（資料照）

記者羅碧／台北報導

控制三高 正確作息 護腎保安康

▲湧泉穴位於腳底前1/3凹陷處，按壓3-5分鐘，可補腎氣、消除疲勞。（資料照）

慢性腎臟病已成國人重要健康威脅。根據台灣腎臟醫學會統計，國內慢性腎臟病盛行率約12%，平均每8名成人就有1人腎功能受損，且年輕患者逐年增加。醫師指出，高血壓、高血糖、高血脂為3大傷腎主因，仍須積極控制。同時應避免濫用藥物、不憋尿、不缺水並維持規律作息。

控制三高 正確作息 護腎保安康

▲醫師提醒，保護腎臟除需控制三高，也應避免濫用藥物、不憋尿、不缺水並維持規律作息；示意圖。（照片來源：shutterstock）

慢性腎臟病盛行 每8人就有1人腎功能受損

初鳴堂中醫診所院長周大翔表示，中醫在減少蛋白尿、改善水腫與疲勞等症狀上可提供輔助，但關鍵仍在於辨證施治與生活習慣調整。無論預防或治療，避免傷腎行為都是基礎。

在用藥方面，周大翔指出，應避免長期服用非類固醇消炎藥（NSAID）及來路不明的草藥或電台藥；日常也應避免憋尿並維持充足水分，一般成人每日建議飲水約1500至2000c.c.，以尿液呈淡黃色為原則，但心衰竭或重度腎衰竭患者須依醫囑調整。

不濫用藥不憋尿不缺水 維持規律作息

控制三高仍是護腎核心。周大翔建議，血壓應低於130/80 mmHg，糖化血色素小於7%，並定期追蹤腎功能。作息方面，應盡量於晚間11點前入睡，避免熬夜增加腎臟負擔；每週5天、每天30分鐘中等強度運動，如快走或騎腳踏車，有助穩定血壓與血糖，並改善腎血流。

日常保養上，可透過穴位按摩促進循環。周大翔建議，按壓腳底前1/3凹陷處的湧泉穴3至5分鐘；腰部腎俞穴可透過搓熱刺激；腳內踝上4指寬的三陰交有助調理脾腎與減少水腫。另可於睡前以約40℃溫水泡腳15分鐘，促進血液循環。

飲食方面，建議控制鹽分攝取，每日鈉攝取量低於2400毫克，避免高鹽及加工食品；蛋白質攝取應適量，一般人約每公斤體重1公克。周大翔指出，可適量攝取黑豆、黑芝麻、黑木耳、山藥、薏仁等食材；另楊桃含神經毒素，腎功能不佳者應避免食用。

若為慢性腎臟病患者，須依病程調整蛋白質攝取量，通常每公斤體重0.6至0.8公克，並落實低磷、低鉀、低鈉飲食，減少內臟、堅果、乳製品及可樂等高磷食物，同時也要避免香蕉、奇異果等高鉀食物，也不建議使用低鈉鹽。烹調上可將蔬菜先汆燙再料理，以降低鉀含量。

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